Asambleas en la Caja sin atencion al publico

Empleados de la Caja de Previsión de Tierra del Fuego, de asambleas por reclamo salarial, por lo cual la atención al publico se ve afectada por asambleas cada hora.

Así lo dio a conocer el paritario de ATE Cristian Wilder quien manifestó la decisión de iniciar medidas de fuerza, ante el fracaso de las negociaciones paritarias. “Después de lo acontecido en la última reunión del viernes, ayer planteamos iniciar un quite de colaboración, con reuniones informativas cada una hora y nos declaramos en alerta y movilización”, indicó por FM Master’s.

“Nosotros habíamos iniciado las reuniones paritarias, la primera la tuvimos el 30 de enero y fuimos con dos pedidos en particular, por un lado la pauta salarial para el 2020, y estamos pidiendo que la categoría más baja tenga un salario igual a la canasta básica que, como ha salido publicado a nivel oficial y extraoficial, está planteada en 60 mil pesos. Es lo que estamos pidiendo para la categoría más baja y además tenemos un reclamo de hace un año y medio para incorporar al básico los adicionales que crearon por fuera en estos últimos años”, dijo.

“Nosotros antes no teníamos ningún adicional. Todas nuestras negociaciones siempre fueron al básico y estamos pidiendo reacomodar el básico para que el salario quede limpio, como estaba antes”, explicó.

Hoy hubo asamblea y “después de casi 25 días de reuniones en medio, a la quinta reunión de paritarias recién trajeron la primera propuesta. El viernes trajeron una propuesta muy inferior a lo que pedíamos y, nos plantearon dos condicionamientos. El primero es que el incremento que estaban proponiendo iba a ser en dos tramos, y por todo lo que estamos viendo en los organismos provinciales cualquier propuesta del gobierno ha venido siempre en un solo tramo”, cuestionó.

“Por otro lado nos pedían la renuncia a cualquier bono que pueda salir a nivel provincial. Estos condicionamientos no se los han dado a nadie y no lo vimos en ninguna otra paritaria. Encima nos piden la renuncia a algo que todavía no sabíamos en ese momento si nos correspondía o no. Recién nos habíamos anoticiado del anuncio del gobernador y no teníamos el decreto, con lo cual planteamos que no podíamos renunciar a algo que ni siquiera sabíamos si nos corresponde”, sostuvo.

“Además la pauta salarial no la habíamos empezado a discutir. Hicimos la propuesta de 60 mil pesos como mínimo y no tuvimos respuesta. Solamente respondieron sobre el reclamo de incorporar los adicionales, pero solamente la mitad. Estuvimos así cuatro horas discutiendo y pidiendo una mejora. Estábamos en condiciones de aceptar una incorporación paulatina, pero que el aumento esa en un solo tramo, pero no iban a firmar nada si no renunciábamos al bono”, subrayó.

La negociación se estancó y “lo que se planteó con todos los compañeros, después de casi 30 días de discusión, fue empezar con estas medidas a partir de hoy. El alerta y movilización ya estaba planteado a nivel provincial por ATE, y se sumó el quite de colaboración y las reuniones informativas cada una hora, donde estamos casi todos los compañeros, por lo cual esto genera que la atención no se pueda realizar”, advirtió.

“Pedimos disculpas a los afiliados que vienen a hacer consultas pero estamos todos los compañeros unidos en esto y mientras hay reunión informativa no podemos dar atención”, dijo el paritario.

Recordó que “el presidente tiene designados tres paritarios, dos de ellos son las vocales, y hay otro más puesto por la patronal. La discusión en sí la tenemos con las vocales, aunque la decisión final es del presidente. No hubo forma de ponerse de acuerdo en ninguno de los puntos. El blanqueamiento de uno de los adicionales representa 5 mil pesos para la categoría más baja, y anda en los números que están ofreciendo en todos los organismos, pero lo plantean en dos tramos y suman la renuncia a futuros bonos como condición. Además estamos esperando la pauta salarial, y no podemos plantearla en el organismo cuando todavía no está a nivel provincial”.

La próxima reunión paritaria está fijada para el 4 de marzo y las medidas se prolongarán hasta tener una respuesta favorable a las pretensiones. “Las asambleas son rotativas y pedimos paciencia a los afiliados. La mayoría lo entiende porque los propios afiliados son trabajadores y están en una situación parecida a la nuestra”, concluyó Wilder.