ATSA y AFEP movilizaron a Casa de Gobierno

El gremio de ATSA se movilizo a Casa de Gobierno en Ushuaia, luego de declararse en estado de alerta y movilizacion en una asamblea realizada en el Hospital.

La medida se realizo al considerar insuficiente el ofrecimiento de aumento salarial presentado por el Ejecutivo Provincial en paritarias.

La movilización contó con la participación no solo de trabajadores de la salud afiliados ATSA y a AFEP, sino incluso a personas que fueron convocadas a movilizarse en la primera manifestación en contra de la gestión Melella.

Un centenar de personas se manifestaron frente a Casa de Gobierno, luego de casi cuatro años de no hacerlo, no solo por falta de participación de ATSA en reclamo, sino incluso porque en la gestión Bertone, no se permitían las manifestaciones frente a Casa de Gobierno la cual era rodeada por policías y vallada para impedir cualquier reclamo sobre la San Martin.

En cuanto al reclamo gremial, José Gómez, secretario General de la Asociación Fueguina de empleados públicos, consideró insuficiente la suma fija remunerativa de 7 mil pesos, que pagará recién este viernes, y pidió un aumento urgente del salario básico.

Por su lado, representantes de ATSA, que la semana pasada declaró el estado de Alerta y Movilización, exigieron que no se dilate más un aumento salarial en el marco de las Paritarias.