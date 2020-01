Concejales aprobaron URBAN

El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó por unanimidad el proyecto presentado días atrás por el Ejecutivo Municipal, que planteó la prohibición del uso de aplicaciones móviles para el servicio de taxis, a excepción de aquellas de titularidad de las agencias, asociaciones y entidades. Por lo cual con esta salvedad lo que se hizo fue aprobar la utilzacion de URBAN, la cual primero fue presentada como un emprendimiento privado por el padre del intendente Vuoto y ahora funcionara con esta modificación de los Concejales bajo la titularidad de la Cooperativa Monte Cervantes.

La disposición quedó incorporada a la ordenanza municipal N° 5283, mediante la cual ya se había prohibido la prestación de servicios de transporte con vehículos que no se encuentren debidamente habilitados por la Municipalidad (como el sistema ‘Uber’). La aprobación de URBAN deja abierta la puerta para que la aplicación pueda operar con cualquier vehículo habilitado por el municipio aunque se encuentra ahora bajo la supuesta titularidad de la Cooperativa, generando un antecedente para que a futuro incluso pueda ser monopolio de intermediación.

Los concejales Javier Branca, Laura Avila (Frente de Todos); Mariana Oviedo y Ricardo Garramuño (MPF) abordaron el proyecto ante la presencia de numerosos integrantes de la Asociación de Propietarios de Taxis en el recinto y otros representantes que se movilizaron hasta el Concejo y cortaron el tránsito en la intersección de Gobernador Paz y Piedrabuena. El concejal Juan Carlos Pino, a cargo de la Intendencia, también acompañó el desarrollo de la sesión extraordinaria.

Cabe recordar que la prohibición del uso de aplicaciones móviles y otras herramientas informáticas externas a las agencias, asociaciones y entidades de taxis, surgió a partir de la presentación de la Asociación de Propietarios en la Intendencia, donde plantearon su preocupación por el lanzamiento de “Urban Ushuaia”, aplicación privada en un primer momento y luego presentada como una aplicacion de la Cooperativa Monte Cervantes.

En ese sentido habían advertido que “abre la puerta a otras aplicaciones a futuro, como Uber, porque no es de propiedad de la cooperativa, sino que es privada, externa”. Según indicaron en su presentación, “no hay manera de controlar que no termine siendo usada para que los viajes sean tomados por vehículos particulares, no taxis”.

En el recinto de sesiones, el presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis, Daniel Brondino, agradeció a los concejales “que tomaron nuestra preocupación y nos escucharon, una vez más”, dijo.

Desde la Cooperativa aseguraron que ‘Urban’ funcionará únicamente para sus vehículos: El secretario de la Cooperativa Monte Cervantes, Alexis Pedrero, entendió que a partir de la ordenanza sancionada, “vamos a poder utilizar la aplicación ‘Urban’, aunque se va a implementar solo en los vehículos de la Cooperativa”, ya que “se buscaba que las aplicaciones sean institucionales, y es lo que lograron”, dijo.

Pedrero señaló que “esta aplicación fue creada para beneficiar a todos los taxistas, y ahora nos margina usarla únicamente en la Cooperativa”, sin embargo “estamos tranquilos, porque vamos a poder usarla haciendo un convenio con el dueño, como lo hizo la Asociación (de propietarios) para usar la aplicación que ellos utilizan”, sostuvo.