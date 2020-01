Dan de baja unos 350 ingresos de la gestion Bertone

El gobernador Gustavo Melella dio de baja a más de 300 ingresos políticos de la gestión Bertone que al 17 de enero no habian cumplido el año de designación, aunque llamativamente las bajas son a dedo y no sobre todos los que ingresaron de manera irregular y directa, no solo en la administración central, sino en los Entes Autarquicos, donde se refugiaron no solo funcionarios, sino tambien punteros politicos, muchos de los cuales ahora militan en FORJA y no fueron removidos hasta el momento de sus puestos laborales.

Por decreto se formalizó la baja de designaciones a planta permanente de funcionarios políticos realizados por Rosana Bertone entre el 17 de enero y el 16 de diciembre del año pasado.

Las bajas rondarian las 350 en su mayoría agentes que cumplían funciones de secretarios subsecretarios y directores provinciales que fueron pasados a planta permanente los últimos meses de gestión del bertonismo, hecho que se masificó luego de la derrota electoral en junio último.

En los considerando de los decretos publicados en el Boletín Oficial, se remarca que hubo un análisis exhaustivo de cara área en cuanto infraestructura y personal existente “priorizando la conservación de las fuentes de trabajo para aquel personal que cuenta con la experiencia suficiente para desenvolverse de modo eficaz, adaptándose a los requerimientos organizacionales y funcionales establecidos por esta nueva gestión de Gobierno”.

Además se sostiene que del estudio de los casos “la acreditación de idoneidad necesaria para el desempeño en la función gubernamental”, por cuanto se trata de una designación arbitraria y política de la anterior gestión a personal que cumplía funciones en la admnistración central y entes descentralizados a partir de una designación política.

Los agentes alcanzados comenzarán a ser informados de su baja luego de la publicación en el Boletín.