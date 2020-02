Desarme en Tierra Mayor

Desde el InFueTur se informo que se realizo un desarme de una construcción no autorizada en la reserva natural de Tierra Mayor.

El Instituto Fueguino de Turismo radicó una denuncia penal en la Comisaría Tercera de la ciudad de Ushuaia, con motivo de haber detectado una construcción no autorizada en la Reserva Natural y Paisajística de Tierra Mayor. Es exclusivamente de uso turístico y cuya autoridad de aplicación es el INFUETUR.

“Es importante la concientización de toda la población sobre el uso de los espacios naturales, y que seamos responsables del cuidado de los mismos, no interviniendo con construcciones, recogiendo la basura que generamos, respetando el índice de peligro de incendios forestales, no circulando con vehículos y no llevando mascotas a las caminatas”, expresó el Secretario de Coordinación Estratégica del INFUETUR, Juan Manuel Pavlov.

Desde el Instituto se refirieron a la importancia del cuidado de los espacios naturales, recordando a la población que la Reserva comprendida por las cuencas hídricas de los ríos Olivia y Lasifashaj y la confluencia de éste con el Río Hambre, es de uso exclusivamente turístico. Cualquier emprendimiento debe contar con las debidas autorizaciones del INFUETUR y los organismos provinciales competentes.

La Reserva Natural y Paisajística de Tierra Mayor fue creada por Decreto 2256/94, la cual es exclusivamente de uso turístico y cuya autoridad de aplicación es el INFUETUR. Asimismo se remarca la vigencia del Dictamen 01/2016 del Consejo Provincial de Medio Ambiente, el cual prohíbe de circulación de vehículos todo terreno en senderos y sobre la turba.