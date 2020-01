Justicia investiga a patovica del Nautico por lesiones

La Justicia inicio una investigación sobre el accionar del patovica por las lesiones provocadas a una joven en el boliche Nautico de Ushuaia. Campos es el representante gremial de los patovicas y negó tener vínculos con la política, luego que comenzaran a circular imágenes donde realiza la seguridad en actos políticos. En tanto varias denuncias apuntan a que el propio Campos tiene un gimnasio no habilitado que funciona en una sede de la Policia Provincial.

Recordemos que Néstor José Campos, rápidamente luego de difundirse el vídeo reconoció que es la persona que aparece en el mismo a través de las redes sociales, sujetando del cuello a una joven. Tras la denuncia de la víctima, un fiscal lo imputó por el delito de lesiones. En declaraciones a la prensa, Campos negó haber “estrangulado” a la mujer, y dijo que utilizó una “técnica” para evitar que “siguiera agrediendo y se lastimara”.

La joven Daiana Marcoveccio que fue tomada del cuello por un patovica en un local bailable de Ushuaia, instó una acción penal por el delito de lesiones contra su agresor, que ya está identificado y sometido a una investigación, confirmaron fuentes judiciales.

Las imágenes muestran la entrada del local con al menos cuatro empleados de seguridad desalojando a personas que presuntamente habían ocasionado disturbios en el interior.

La joven agredida aparece tomada de los brazos por detrás de la espalda, y sujetada del cuello por quien luego fue identificado como Néstor José Campos, uno de los patovicas que intervenían en la maniobra.

Cuando el video se volvió viral, el propio Campos utilizó su cuenta personal de Facebook para manifestar que asumía “totalmente la responsabilidad del hecho”, y deslindaba toda responsabilidad del boliche y del resto de los agentes de seguridad.

Sin mostrar signos de arrepentimiento, Campos se puso a disposición de la Justicia e instó a la joven a radicar la denuncia correspondiente.

Al respecto, fuentes judiciales confirmaron que la mujer agredida se presentó ante la Comisaría Primera de Ushuaia para instar la acción penal contra su agresor.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de turno y al juez de instrucción 3 de la ciudad, Federico Vidal.

El fiscal Fernando Ballester Bidau elevó al magistrado un requerimiento de instrucción donde pidió investigar si Campos, quien “oficia como jefe de seguridad del local bailable”, tomó a la víctima “de los brazos con intenciones de alejarla del sitio y luego, violentamente por detrás, la agarró con fuerza del cuello con una de sus manos, mientras que con la otra le dobló ambos brazos, y la empujó hasta la salida del local, lo que provocó que la joven se cayera al suelo”.

El fiscal también solicitó, como parte de las diligencias propuestas, que se de intervención a la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad, para que “provea las medidas de protección, resguardo y asistencia que sus técnicos y profesionales indiquen para el caso”, informó el propio Poder Judicial en un comunicado.

A su vez, el juez ya notificó al imputado de derechos y garantías, al tiempo que evalúa la citación de personas a brindar testimonio en sede penal, y el resguardo de las filmaciones que consten en las cámaras de seguridad del boliche.

“Nuestro trabajo es tratar con gente que muchas veces sale a divertirse y otras son provocadores de disturbios, como en este caso”, sostuvo Campos en su descargo en las redes sociales.

“Ningún estrangulamiento”: Además de su descargo en Facebook, Campos realizó declaraciones ayer en radios de Ushuaia y Río Grande, donde explicó las circunstancias en que se produjo el incidente y negó haber “ahorcado” a la joven.

“Hacíamos una recorrida dentro del local cuando notamos que hubo una pelea donde estaba involucrada esta chica. Se le pidió que depusiera su actitud pero quería seguir peleando. Me puse en el medio, entonces me golpeó y me escupió tanto que su saliva entró en mi boca”, relató el empleado de seguridad involucrado.

También afirmó que “no existió ningún estrangulamiento”, sino que “utilicé una sujeción sobre los laterales del cuello, y no sobre la tráquea, para que no se lastimara ella y tampoco pudiera seguir golpeando, escupiendo y mordiendo”, señaló.

Según Campos, la gente de seguridad está “expuesta a este tipo de cosas”, mientras que “quienes producen disturbios, igual que los presos, siempre dicen que son inocentes”.

El patovica desmintió tener vínculos laborales derivados de la política, y a pesar de que en fotografías se lo ve haciendo de custodia en actos como la asunción del gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza, dijo que “solo es un militante sin relación con la custodia oficial de ellos (por el gobernador y la vice) que es ejercida por miembros de la policía”.

Representante gremial: Según documentación Campos es, además, el delegado en Tierra del Fuego del “Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia”.

Una nota lo sindica como “representante ad honorem” de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2020, con “la facultad de ejercer la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en su ámbito de actuación”.

Además, la provincia adhirió a la ley nacional 26.370, de “habilitación del personal que realiza las tareas de control de admisión y permanencia del público en eventos y espectáculos públicos”, a través de una norma sancionada por la Legislatura el pasado 29 de noviembre.