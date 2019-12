La Concejal Avila celebró la decisión del Intendente Vuoto de otorgar un Bono Navideño

La Concejala Laura Avila calificó como “de suma importancia para las trabajadoras, los trabajadores de la Municipalidad de Ushuaia y los vecinos y vecinas que tienen la tarjeta social y otros programas de la Secretaría de Políticas Sociales el bono navideño ($6.000) otorgado por el Intendente Walter Vuoto”.

En este sentido expresó “este fue un año muy complicado para las familias fueguinas, y en esta época del año en especial es angustiante no poder asegurar la comida para las fiestas, por eso es muy importante este bono navideño, para que las familias puedan pasar una navidad tranquila, y como dijo el Intendente Walter Vuoto no les falte qué comer, sus decisiones políticas siempre han sido para acompañar a los que menos tienen”.

Asimismo, la Concejala recordó “estos últimos cuatro años fueron muy difíciles para todos y el ejecutivo municipal hizo un esfuerzo muy grande para que el salario de sus trabajadores y trabajadoras pudiese acompañar la inflación, de hecho fue la paritaria más alta que se cerró a nivel provincial”.

Y precisó “el Intendente Vuoto ha hecho un excelente trabajo ordenando las cuentas del municipio, lo que ha posibilitado no sólo continuar con la obra pública sino también reconocer a los que menos tienen para que puedan pasar unas hermosas fiestas”.