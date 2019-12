Legisladores dudan sobre emergencia planteada por Melella

Desde el bloque del justicialismo plantearon que la gestion Melella “Va a tener que demostrar que la Provincia se encuentra en emergencia”, asi lo manifesto la Legisladora Myriam Martínez, quien anticipó que el bloque que integra no está de acuerdo en sancionar una norma de esas características.

La bancada justicialista espera que el Gobierno remita a la brevedad los proyectos que pretende se traten el viernes.

Martínez sostuvo que “si bien entendemos que la Provincia tiene algunas dificultades no se encuentra en emergencia. Las clases se dictaron con normalidad; los hospitales funcionan; los salarios se están pagando; se pagaron los aguinaldos; los jubilados cobran en tiempo y forme, entonces entendemos que la Provincia no está en emergencia económica y financiera” como lo postula el actual gobernador Gustavo Melella.

Por ello, afirmó que si el Ejecutivo insiste en enviar al parlamento un proyecto de esa características “va a tener que demostrar que la Provincia se encuentra en esa situación”.

En sintonía con la postura manifestada por la actual diputada nacional y ex gobernadora Rosana Bertone, Martínez planteó que “los números que ellos (por el Ejecutivo) presentaron, no coinciden con los números que manejamos nosotros”.

Es más, precisó que la información dada a conocer por el Gobernador, en el encuentro mantenido la semana pasada con referentes sindicales y empresariales como la contendida en el mensaje de elevación del proyecto de Estado de Emergencia Pública en todo el ámbito de la Provincia, “no tiene nada que ver con la presentación que hizo el ex ministro de Economía, José Labroca, ante el Tribunal de Cuentas” como así tampoco de la que surge del proyecto de presupuesto 2020 que la anterior gestión presentó oportunamente a la Legislatura.

Myriam Martínez, en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, puso en duda la veracidad de los datos que maneja el Gobierno. Como ejemplo de ello mencionó que en la reunión mantenida el jueves, desde el Ejecutivo se reconoció que el déficit de la Obra Social “es de 520 millones de pesos y no de 1.300 millones de pesos” como se indica en el proyecto de emergencia.

Sostuvo que tampoco se alcanza a entender porque su plantea la emergencia portuaria “cuando el Puerto tiene superávit y un plazo fijo de 280 millones”.

Adelantó que el único compromisos asumido por los 4 legisladores que integran el bloque justicialista “fue analizar los nuevos proyectos que presenten, para ver qué postura tomamos sobre cada uno de ellos”, a la vez que indicó que el acuerdo fue que se presentarán, por separado, los proyectos de emergencia previsional, sanitaria y de infraestructura escolar. Pero reconoció que la voluntad del Ejecutivo es incorporar dentro del orden del día de la sesión extraordinaria del viernes de esta semana todos los proyectos que pretendía fueran abordados en la frustrada sesión del pasado viernes 20.

Otro de los integrantes del bloque justicialista, Federico Bilota coincidió en el diagnóstico de que la Provincia no está en una situación de emergencia económica. Incluso dijo que respecto de las otras emergencias que se quieren declarar, el Ejecutivo deberá fundamentarlas adecuadamente y con datos concretos “ya que hasta ahora no lo ha hecho”.

Bilota dijo que confía en que, tal lo hablado en Casa de Gobierno, se les remite a la brevedad posible el texto de cada una de las iniciativas que se tratarán el viernes, aún antes de que los proyectos ingresen formalmente por mesa de entrada. “Hasta el jueves no hay actividad administrativa, así que recién ese día podrán formalizar la presentación de los proyectos. Es decir, 24 horas antes de la sesión, lo que es un tiempo escaso para analizar cada propuesta”, indicó.

Si nos hubieran hecho caso: Myriam Martínez aprovechó para plantear públicamente su crítica a la decisión adoptada por los funcionarios de la gestión de Bertone de no concurrir a las reuniones de la comisión de Economía para explicar, tal lo había solicitado el por entonces bloque oficialista, la situación en que se dejaban las finanzas provinciales. “Si hubieron ido, ahora no estaríamos en esta discusión sobre cuáles son los números de la Provincia”, apuntó la parlamentaria. Más allá de ello, dijo haber tomado contacto con el ex ministro Labroca quien le entregó copia de la documentación referida al cierre económica de la anterior gestión gubernamental.