Motociclista accidentado cuando se dirigía a Ushuaia

Un motociclista brasilero que se dirigía a Ushuaia, sufrió heridas graves tras caída entre la localidad de Cerro Sombrero y el paso fronterizo San Sebastián en Tierra del Fuego.

El hecho fue protagonizado por un ciudadano brasilero, de acuerdo a la información entregada por Carabineros de Porvenir, a la altura del kilómetro 120 de la Ruta CH-257, el afectado perdió el control de su vehículo, saliendo del camino, hasta chocar contra un cartel de señalización.

Otro motociclista y conductores que circulaban por el sector auxiliaron a la víctima, quien presentaba una profunda herida y fractura expuesta en una de sus piernas.

El motociclista fue trasladado en estado grave a un centro asistencial de Porvenir y se activó un operativo de evacuación con el helicóptero de Carabineros, no obstante, no se pudo realizar debido a las complejas condiciones meteorológicas de viento, según indicaron los medios chilenos que no dieron a conocer la identidad del turista brasilero, hasta el momento.