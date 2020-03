Dos mujeres denunciaron que fueron secuestradas

Dos mujeres de 18 y 20 años denunciaron que fueron secuestradas luego de salir a bailar al boliche La Barra por un sujeto que las abordó y las subió al vehículo de una de ellas un Toyota Etios amenazándolas con un hacha, las dejo en las afuera de la ciudad. El atacante huyo con el automóvil se despistó y cayó en una zanja, dándose a la fuga a pie.

La madre de Daniela una de las joven relató conmocionada que aproximadamente a las 8 de la mañana del domingo 8 de marzo recibió un llamado telefónico de una persona que le dijo que su hija y otra joven se encontraban en la estancia Las Violetas, que estaba lastimada y que le habían robado el auto. “Justamente estábamos muy preocupados porque Dany nunca vuelve a casa a esa hora cuando me llamó una señora para decirme que las dos estaban ahí”.

Sobre el modo en que ocurrieron los hechos, la mujer relató lo que le contó su hija: “Ellas estaban regresando al auto cuando el tipo – cuya identidad aún no se pudo establecer – le pegó en la cabeza. Le tuvieron que hacer siete puntos, porque la herida tiene unos 5 cm de largo. Después la tiró al piso, las metió atrás y las secuestró, amenazándolas todo el tiempo con un hacha. Mi hija me cuenta que se defendió como loca. La otra chica lloraba a un costado porque tenía miedo que las lastimara con el hacha. Daniela le pegó con un matafuegos que justo tenía atrás el auto y que como yo no había podido enganchar había quedado suelto. El le pegó con los puños mientras manejaba a 200 kilómetros por hora. Daniela le decía “déjame por favor, mi papá te va a dar plata. Mi papá va a pagar” pero él le respondía “No me interesa tu plata”.

Después el tipo las tiró más allá de la zona de Cabo Domingo, se fue con el auto y a un kilómetro y medio volviendo a Rio Grande, se despistó y cayó a una zanja. El auto tiene seguro y es lo que menos nos importa. Lo importante es que un hombre se llevó a dos chicas amenazándolas con un hacha al campo. Es obvio que las quería matar.

Inclusive les decía algo así como que se iban a acordar de este Día de la Mujer, como si hubiera querido mandar un mensaje sobre el tema. No sabemos. Ella está todavía muy confundida y de a poco va recordando”.

La investigacion: Personal policial se encontraba abocado a la búsqueda del sujeto que abandonó el vehículo de propiedad de la familia de una de las jóvenes atacadas, en una zanja. Trascendió que en el interior se encontró un hacha y numerosas manchas de sangre. Algunas hipótesis sobre las que trabajan los investigadores es que el hombre podría haber sido trasladado por otro vehículo a la ciudad o que caminó por la playa, para esconderse en su domicilio.