Piquete y reclamo en Servicios Generales

Personal de Servicios Generales, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se manifestó con un piquete en la calle Onachaga al 100, de la ciudad de Ushuaia, en reclamo por la falta de materiales de trabajo y para que los dejen trabajar en los colegios.

Los trabajadores pudieron reunirse con el secretario de obras públicas, Martín Moreira, en busca de destrabar el conflicto que viene de meses. “Nos dijo que está todo encaminado, que los equipos siguen apagados y no tenemos los repuestos para repararlos, los compañeros quieren soluciones y no más palabras, no quieren estar más mirándonos las caras y no poder salir a ningún lado. Si no tenemos materiales no tenemos nada”, dijo Marcelo Pérez, integrante de Servicios generales

Uno de los reclamos que viene realizando Servicios Generales es por el pago de las horas guardia. El mismo Moreira había cuestionado el pago de las mismas, sugiriendo que se traduzcan en un aumento. Por cada hora guardia, los trabajadores cobran $130, quedando de bolsillo la suma de $115.

“Dijeron que las guardias estaban en haberes para ser cobradas”, afirmó Pérez. Mientras tanto, los trabajadores anunciaron que en caso de no obtener respuestas llevaran el corte de la calle Onachaga a la calle Jainen.