8m histórico en Tierra del Fuego

Por Silvana Minué.

Hubo paradas en el nuevo edificio del Superior Tribunal de la Justicia dónde se hizo la intervención cantando “Un violador en tu camino”. La gran columna de mujeres continuó marchando firme por todo el casco céntrico, además se sumó una murga femenina poniendo más color y música.

Pañuelos verdes, naranjas y violetas se observaban en las muñecas de las jóvenes, niñas y adultas. En la iglesia Don Bosco se pidió la consigna separación del estado y la iglesia. Al llegar a la intersección de Roca y Maipú se leyó el documento provincial consensuado.

Documento 8 M de 2020:

Este 8 de marzo nos volvemos a manifestar en contra de la violencia patriarcal que circula en todos nuestros ámbitos: en la calle, escuelas, universidades, centros de salud, medios de comunicación, poder judicial; en nuestros hogares y en nuestros trabajos.

Este movimiento feminista intergeneracional se reúne porque vivimos con la cifra alarmante de que cada 23 horas en nuestro país una mujer es asesinada en manos de un macho patriarcal. En los últimos días nos conmovimos con la virulencia con la que nos asesinan y tratan de descartar nuestros cuerpos. En lo que va del 2020 ya hubo 66 femicidios y 12 travesticidios.

En los hospitales siguen sin respetar los protocolos legales de interrupción del embarazo, seguimos muriendo por abortos clandestinos. Necesitamos que se discuta en el Congreso y de manera URGENTE una ley de aborto libre, seguro y gratuito, una de las grandes deudas de la democracia hacia nosotras, las mujeres.

La iglesia sigue queriendo decidir sobre nuestras cuerpas e identidades. Exigimos la separación de la iglesia del estado y la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral en las escuelas. Queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto libre, seguro y gratuito para no morir.

El poder judicial sigue sin protegernos de los violentos en nuestros hogares, de las situaciones de acoso laboral, del abuso, de las violaciones y sigue sin juzgar a nuestros femicidas.

La deuda de hoy es con nosotras. En este contexto de crisis económica las mujeres y disidencias cobramos un 25 por ciento menos que los varones por el mismo trabajo. Exigimos que las políticas públicas sociales y económicas, de manera transversal, tengan una perspectiva de género integral para contrarrestar la desigualdad económica que sufrimos.

Exigimos por la efectiva implementación del cupo laboral trans y por el reconocimiento de todos los derechos laborales, educativos, de salud, del colectivo trans y las disidencias sexuales. Tambien por la aprobación de la Ley de Reparación Histórica de las compañeras trans-travestis perseguidas, criminalizadas y torturadas por el Estado a través de los códigos contravencionales que siguen vigentes.

Frente a la violencia patriarcal nosotras nos organizamos, nos movilizamos, construimos más poder feminista a nivel global. Somos la fuerza que va a luchar hasta que el aborto sea ley, que pelea por el cumplimiento de la ley de paridad, que va a seguir militando hasta que sean reconocidos todos nuestros derechos!

La calle es nuestra. La calle, las veredas, las plazas y la puta libertad. No queremos iglesia. No queremos instituciones hipócritas. Para nosotras la liberación. Para nosotres el mundo pleno. Para nosotres la vida como sea que la elijamos. Lesbiana, trans, travesti, trabajadora, revolucionaria, libertaria e insurgente.

Nuestros cuerpos y nuestro espíritu clama por un mundo donde quepan todos los mundos. Pero que quede claro, lugar para la violencia machista no hay. Lugar para la opresión no hay. Lugar para la manipulación patriarcal no hay. No estamos festejando nada, estamos en lucha! Ni Una Menos. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!.