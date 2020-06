A pesar del DNU, en Ushuaia hay desalojos

Por Silvana Minue.-

Desde la Asociación Protección al Inquilino de la capital fueguina denuncian que no se cumple con la suspensión de desalojos y aumentos de alquileres. Emitieron una nota al Gobierno Provincial para que actúe ante el reclamo. “El mercado inmobiliario está muy violento con los inquilinos”, dijo la titular de dicha organización, Stella Maris Bianchini.

Cabe recordar que el 29 de marzo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320, el Poder Ejecutivo Nacional, dentro de la emergencia sanitaria vigente, dispuso la prorrogación contratos de alquiler, suspensión los desalojos, congelamiento de alquileres y bancarización de los pagos, tras la pandemia del Coronavirus.

Esta semana, Protección al Inquilino elevó una nota, solicitando una reunión con el Gobernador Gustavo Melella respetando las medidas sanitarias para que ayude a paliar la problemática de más de 200 familias que representan, y así abordar un subsidio para aquellos inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Extensión de los alcances del Decreto Provincial 530/20. Elaboración de un protocolo de mudanza y la creación de una Oficina Provincial de la Asociación Civil de Protección al Inquilino de Ushuaia.

La titular de la Asociación, Stella Maris Bianchini indicó a TIEMPO FUEGUINO que la “situación que estamos viviendo es muy grave. A nuestros canales de comunicación recibimos muchas denuncias de gente que esta complicada para pagar el alquiler y de dueños que no respetan el DNU. El mercado inmobiliario está muy violento con los inquilinos, por ejemplo, si se debe hacer una renovación de contrato quieren cobrarle todos los items hasta con intereses, desconociendo la obligación de prorrogar por 6 meses la relación de alquiler. A pesar de que están prohibidos los desalojos, están actuando y lo hacen, metiendo presión para echar a los inquilinos”.

La ONG sostiene que no han recibido ninguna respuesta del Gobierno al pedido anterior de sancionar a aquellas inmobiliarias que incumplen con el decreto o por lo menos informen cual es la situación de alquiler de viviendas mientras tanto se reciben reclamos de los vecinos “Recibimos denuncias de inquilinos sin contrato, que lo hacen vía dueño directo, sin legalización ni sellado. Hay inmobiliarias que presionan por aumentar las cuotas. Por ejemplo, ya hemos tomado 4 denuncias de desalojos por eso gestionamos ante el Gobierno para que estas familias no queden en la calle”, informó Bianchini.

“En la última encuesta realizada 71,3% de la población fueguina no puede pagar su alquiler, entre ellos el 40% se encuentran personas que no hay recibido el CBU para hacer una transferencia bancaria. Los trabajadores independientes son alrededor del 60% que no pueden solventar el pago mensual de su alquiler, matrimonios que están situación crítica porque entre los dos no pueden pagar. Entonces pedimos una extensión de moratorias hasta el 2021 para aliviar su deuda así no se siente tanto el palazo que se le da a sus bolsillos”, indicó sobre los primeros datos que han recabado.

“Esperamos que el Gobernador nos escuche y que este al tanto de la situación, queremos ayudar y hacer un seguimiento de aquellas personas que no pueden pagar el alquiler. También queremos que se multen a las inmobiliarias para resguardar las familias que quedan sin techo. Queremos que haya prioridad a este tema haciendo un trabajo en conjunto entre Gobierno y la Asociación”, finalizó.