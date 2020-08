“Acompañaremos a los profesionales de la nutrición para mejorar las practicas de alimentación en la provincia” anunció Laura Colazo

Desde el Partido Verde acompañan el proyecto de ley para establecer el marco general y el control del ejercicio de la profesión de Nutricionistas y Licenciados/as en Nutrición.

La Legisladora por el Partido Verde Laura Colazo manifestó su apoyo al proyecto de ley que busca regular el ejercicio profesional de los y las Nutricionistas y Licenciadas en Nutrición en toda la provincia de Tierra del Fuego AIAS, con el fin de que esta profesión se desarrolle con una regulación adecuada y pensando en la salud de todos y todas las fueguinas.

“Desde mi rol de legisladora estoy muy comprometida y valoro enormemente la actividad de los y las nutricionistas, que tienen presencia en ámbitos públicos y privados. Me parece sumamente importante promover esta iniciativa y creo que es fundamental hablar y concientizar sobre la alimentación saludable desde las políticas públicas”, afirmó la legisladora.

“En este contexto de COVID-19 se ha profundizado la mala alimentación, por ello necesitamos contar con el acceso de toda la población a la educación en nutrición saludable. Es clave recibir el asesoramiento y la orientación precisa, para poder trabajar articuladamente en políticas de estado, que estén basadas en las características de nuestra población. Orientar y contribuir para que los y las fueguinas incorporen prácticas saludables y sustentables que puedan instalarse en nuestra cultura”, sostuvo la parlamentaria.

Por su parte, la licenciada en Nutrición Sofía Hodar consideró que “es sumamente importante poder avanzar con el proyecto de ley para poder jerarquizar el ejercicio de los profesionales de nutrición, estableciendo las condiciones mínimas para ejercer la profesión. Además, delimita las actividades que están reservadas únicamente para los profesionales de nutrición. Esto tiene mucha relevancia, porque hoy en día vemos como en diferentes establecimientos como gimnasios o inclusive en redes sociales, hay personas que se creen acreditadas para poder dar recomendaciones sobre nutrición y alimentación, cuando no tienen ningún aval que lo permita. Y esto no solo tiene un perjuicio en lo que respecta a la parte laboral de los profesionales, sino que también puede poner en riesgo a la población fueguina, si tenemos en cuenta que una persona con una patología de base recibe un plan de alimentación por parte de alguien que no está debidamente capacitada”.

Además, la profesional de la nutrición alertó respecto a la obesidad, “estamos frente a un gran problema, en las últimas encuestas nacionales que se hicieron en el 2019, llegaron a la conclusión de que la población de entre 5 y 17 años, el 41,1% tenía sobrepeso y obesidad, aunque creo que con la situación actual estos números debe estar totalmente desactualizados. Por ello es necesario contar con políticas públicas para trabajar sobre esta situación. Teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad multicausal, está la parte genética, la psicológica, la social y la económica que es fundamental acompañar con distintas medidas. Una de estas medidas podría ser la reglamentación del etiquetado frontal de los alimentos, para poder influenciar positivamente en la compra, dado que el etiquetado que hoy tenemos es muy engorroso, no informa, tiene letras mínimas, y la idea es que el consumidor pueda tener datos claros, para que pueda hacer mejores elecciones, mejores compras y así trabajar este problema desde los hogares”

Finalmente, Laura Colazo agregó, “tenemos que poner en marcha todos los mecanismos necesarios para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia, por ello junto a los diferentes actores sociales y especialistas trabajaremos fuertemente en generar el marco legal, para lograr desarrollar políticas públicas que promuevan la oferta y el consumo de alimentos saludables potenciando la seguridad alimentaria, la producción agroecológica y la educación nutricional”, concluyó.