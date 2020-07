Actualización del rostro de Sofía Herrera: “Para nosotros es una esperanza”

Por Elias García.-

La cuarta actualización del rostro de la pequeña Sofía Yasmín Herrera, desaparecida el 28 de septiembre de 2008, será presentada para para el duodécimo aniversario de su desaparición, según confirmó en las últimas horas el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Norte, a cargo del doctor Daniel Césari Hernández.

La tarea fue encomendada al experito y dibujante Alberto Suárez, quien trabajó ad honorem para la causa y en la actualidad realizar el trabajo de manera particular para una consulta internacional.

En diálogo con Tiempo Fueguino, María Elena Delgado, madre de Sofía, expresó que la actualización significa “una nueva esperanza para ver cómo Sofi va creciendo, cambiando el rostro”.

“El perito dibujante nos ofreció hacer el rostro de Sofi, como perito sabe y conoce cuándo es necesario hacer una nueva actualización”, comentó.

“De otra forma no podríamos ver o conocer el rostro de ella. También es importante para seguir la búsqueda, la difusión, para nosotros es esperanzador porque de esa manera alguien la puede localizar, reconocer en algún lugar o ella misma puede encontrarse parecida a la foto y tratar de comunicarse; es otra esperanza que tenemos”, agregó Delgado.

Será la cuarta actualización tras las realizadas en 2010, 2013 y 2017. “Él (Alberto Suárez) hace siempre la actualización de Sofi y tenemos toda la esperanza cada vez que hace un trabajo de este tipo. Sofi, el 20 de diciembre, va a cumplir 16 años, hablábamos con el dibujante y nos comentaba que los chicos tienen muchos cambios físicos en esta edad”, señaló. Según informó el Juzgado de Instrucción N° 1, se dispuso “que se realice un segundo modelo con posibles variantes”.

Causa paralizada

En relación a la labor investigativa por la desaparición de Sofía, Delgado contó que “no ha habido ninguna novedad” y la familia está “a la espera del nómade, que es la persona que supuestamente sabía algo de Sofi pero nunca se pudo localizar”.

“Se creía que podía estar en Chile, el Juez (Césari Hernández) me dijo que lo había encontrado y después al tiempo me dijeron que no, que se habían equivocado y no era el nómade. Estamos a la espera de que se haga”, reiteró María Elena.

12 años de búsqueda

Sofía desapareció el 28 de septiembre de 2008, en el camping John Goodall, a unos 50 kilómetros al sur de Río Grande, cuando acudió con su familia a compartir una tarde de domingo.

Además de la familia de Sofía se encontraba un matrimonio amigo junto a sus hijos de 2 y 9 años. Al llegar al camping, Sofía se separó de sus padres por unos segundos y nunca más se la pudo localizar.

Desde 2018, hasta el momento, la única línea de investigación conocida es el testimonio de un nómade que residiría en Chile, aunque todavía no pudo ser localizado por las autoridades.