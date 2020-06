Advierten que para la vuelta de la administración pública presencial “hay que readecuar la Casa de Gobierno”

La ministra de Salud Judith Di Giglio, habló sobre los protocolos en los que se está trabajando desde el COE para la actividad presencial de los empleados públicos en las distintas áreas de Gobierno.

“Los resultados positivos permiten una flexibilizando, así como en las provincias que no tienen una situación epidemiológica complicada”, dijo la ministra por Fm Masters.

Si bien ya volvió la actividad hotelera en la provincia, es sólo para el turismo interno. “No estamos pensando en la presencia de turistas externos. Todo lo que tiene que ver con combinaciones aéreas es manejado por la ANAC y por el gobierno nacional. Abrimos los hoteles el fin de semana pensando en el turismo dentro de la provincia. Hemos aprendido que no podemos predecir, hay decisiones que no dependen de la provincia”, agregó Di Giglio.

“Hay dos situaciones que el ministerio de salud no esta tan involucrado, una es educación, donde se decidirá en conjunto con el gobierno nacional y otro es el turismo. Con respecto a la administración pública, no frenó nunca. Parte de la administración pública está trabajando de manera presencial, menos las personas con factores de riesgo. La otra parte trabaja desde su casa”, explicó la minsitra.

Y aseguró que “el gran problema que tenemos es el edilicio, hay que readecuar la Casa de Gobierno, y las oficinas de otras dependencias, ese trabajo lo estamos haciendo con los técnicos de seguridad e higiene, hay que ver particularmente cada edificio, cuantas personas trabajan y ver de qué manera podemos organizar turnos”.

“Iniciamos por el AREF, que lo dispuso el gobierno nacional, luego el Registro Civil y ahora estamos pensando en el IPV, en la OSEF, como para que la gente tenga la posibilidad de asistir de manera presencial”, señaló.

Según la ministra, con la pandemia “no pudimos comenzar a trabajar con nuestros proyectos, porque vino esta catástrofe sanitaria a nivel mundial, pero nos preocupaba mucho el sistema sanitario. Los primeros días, no teníamos ni siquiera la posibilidad de hacer el diagnóstico en la provincia, nos habíamos quedado sin aviones, y las muestras tardaban siete días para que vuelvan del Malbrán”.

Y afirmó que “ningún sistema sanitario está preparado para un pico, porque la característica de este virus es el colapso del sistema sanitario y a eso le teníamos miedo, pero estamos mejor preparados, con la posibilidad de hacer el diagnostico acá, con los hospitales preparados, con el Cochocho Vargas, entonces el sistema sanitario está preparado”.

“Sabemos que en algún momento vamos a tener que volver a la normalidad y tenemos que prepararnos para esa normalidad”, aseguró.

Y opinó que “si decíamos hace dos meses que íbamos a tener los negocios abiertos con 200 casos positivos por día en la ciudad de buenos aires, es porque podemos darle atención a las personas que se enferman”.

“No me preocupa tener casos, sabemos que van a existir, pero tenemos que estar atentos a no perder el nexo epidemiológico. Nos preocupan las otras patologías, como la salud mental, adicciones, la violencia, las patologías crónicas que la gente no sigue consultando”, dijo.

Y agregó: “Sabemos que el sistema sanitario de Tolhuin está destruido y está muy bien sostenido por médicos de Río Grande y Ushuaia, con especialistas que se acercan a la ciudad de Tolhuin, pero con la pandemia las personas que Tolhuin no podían ir y los profesionales tampoco podían ir a Tolhuin”.

“El hecho de tener una sala de partos es tener más que nada una neonaotología, una terapia de alta complejidad, y los neonatólogos son un recurso finito en todo el país, y tenemos neonatólogos que vienen de Buenos Aires a cubrir en Río Grande”.

Con respecto al proyecto presentado desde Obras Públicas, para construir un Centro Asistencial en Tolhuin, Di Giglio dijo que “no estamos hablando de corto plazo, tenemos que empezar a resolver las necesidades a corto plazo. Estamos hablando de un proyecto a dos años, no de hoy. Es un centro asistencial de segundo nivel. Está en agenda, pero no va a estar mañana y tenemos el problema hoy en Tolhuin”.

La ministra también se refirió a la situación del enfermero del hospital de Río Grande a quien se le revocó el contrato: “los contratos son del hospital. Eran contratos de locación que tienen un inicio y un final”.

“Hemos contratado enfermeros por uno o dos meses pensando en un pico de contagios que no sucedió, por eso se hacen contratos cortos, de locación de servicio, no es que de despiden, uno, como es un prestador de servicio, cuando no requiere más ese servicio se lo puede dar de baja”, concluyó.