Aislaron a 20 personas por un caso “positivo”

Por Fabiana Morúa.-

La directora del Centro Asistencial de Tolhuin, Andrea Carreño, explicó que, “ayer nos comunicaron, desde la dirección de Epidemiología de la provincia, que había una paciente de Tolhuin internada en el Hospital Regional Ushuaia que había dado COVID positivo”. Motivo por el cual, en la mañana del miércoles, desde Tolhuin aseguraron que “nos pusimos en campaña para identificar y tomar contacto con los contactos estrechos de esta persona positivo a fin de aislar oportunamente y evitar la diseminación del virus en el caso de que hayan sido contagiados”.

Respecto a los aislados, Carreño indicó que, “aproximadamente, son 20 personas hasta el momento y 6 familias”. Al mismo tiempo, sostuvo que se sigue en la búsqueda de contactos estrechos: “Acá, para determinar los contactos estrechos y nexos es muy importante el compromiso de las personas y manifestar si han estado o no en contacto”.

“Nos pasa muchas veces que, cuando ingresan al Centro Asistencia y uno interroga acerca de si estuvo en contacto con alguien sospechoso o positivo, si ha estado en tal o cual lugar; el paciente niega u omite esa información y, teniendo en cuenta que en Tolhuin todavía no hay circulación viral, quedaría descartado inmediatamente del caso sospechoso”.

Por lo tanto, “no se tomaría como sospechoso una persona que potencialmente podría serlo si el paciente o el acompañante brindara toda la información necesaria”.

En cuanto a cómo se dio el caso, la doctora Carreño determinó que, ayer a la tarde, estaban estudiando “en que momento ocurrió el contagio, lo que se estima es que fue entre 10 y 14 días atrás y manifestó los síntomas tardíamente”.

La doctora remarcó que “el aislamiento que se hace a los contactos estrechos, se cuentan los 14 días desde el último día que estuvieron en contacto con el paciente con síntomas. Por eso es que la persona puede dar negativo su hisopado nuevo, pero las personas que estuvieron en contacto tienen que cumplir con el aislamiento sí o sí los 14 días porque pueden aparecer o no los síntomas”.

La directora del Centro Asistencial agregó que “la persona es empleado municipal, pero ha estado en el lugar de trabajo y se ha cumplido con el protocolo. Se ha hecho toda la investigación pertinente y estuvo muy poco tiempo, así que la posibilidad no entra dentro de la definición de que haya tenido contacto estrecho con las personas de la Municipalidad”.

Y expresó: “Más que nada transmitir tranquilidad a la población que ya está prácticamente bloqueado todos los contactos y aislados e identificado el nexo epidemiológico. Vuelvo a remarcar y a llamar a la conciencia de la población sobre el cumplimiento del aislamiento, no están permitidas las reuniones sociales aún, no nos relajemos porque Tolhuin no está exento de contagios en ningún momento; si nos relajamos es cuando nos ponemos en peligro”; finalizó la directora del Centro Asistencial Tolhuin, Andrea Carreño.

Declaraciones de la vecina de Tolhuin internada en Ushuaia

A través de un audio, una vecina que supuestamente habría contagiado a varias personas, declaró: “Están haciendo alarde, pero nada que ver, no sé si hay algún otro caso o qué, pero a mí los hisopados me dieron negativos y el análisis de sangre que me hicieron por los anticuerpos me salió todo bien”.

“Yo no estoy aislada, estoy internada por la neumonía y viene por mis medios porque en Tolhuin no me hicieron nada. Yo ese domingo casi me morí porque no podía respirar, llegué con suerte -a Ushuaia- porque me podía haber muerto en el camino”, afirmó la mujer.

“No sé de dónde sacan 7 familias porque hace más de 20 días que estoy con reposo, mi directora te puede decir porque andaba mal. No estaba trabajando prácticamente. No sé qué están inventando tanto”; concluyó.