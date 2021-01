Alertaron sobre falsos ofrecimientos de accesos a inmuebles en Tolhuin a cambio de dinero

Por parte del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) de la provincia alertaron a la comunidad que, mediante denuncias, se ha detectado que se está ofreciendo el acceso a terrenos y casas de la Obra “55 Viviendas” del Corazón de la Isla, a cambio de dinero.

Desde la entidad gubernamental aclararon que la obra aún está en ejecución y que esos inmuebles no son comercializables. El IPVyH no contempla este tipo de metodología y no tiene relación alguna con estos ofrecimientos.

Solicitan a la población informarse a través de los canales de comunicación oficiales para evitar ser víctimas de engaños y estafas.

Asimismo, ante cualquier duda, consulta o para realizar denuncias los vecinos y vecinas se pueden comunicar al mail [email protected].