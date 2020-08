Ampliación del STJ: Según Sagastume, no habrá una nueva superestructura

Ayer, la ampliación del Superior Tribunal, que lleva de tres a cinco el número de jueces, obtuvo el visto bueno en la legislatura. Ahora, la comisión de legislación será la encargada de elaborar el dictamen para ser aprobado definitivamente por la Cámara Legislativa.

“En probable que la cámara acompañe”, adelantó el Presidente del Superior Tribunal de Justica de la provincia, Dr. Gonzalo Sagastume.

El magistrado aseguró que la ampliación del número de jueces no necesariamente conlleva una multiplicación de la estructura de la justicia.

“Se habla de números que no se condicen con la realidad. No es que se conforma una superestructura en función de dos nuevos jueces. Se van viendo sobre la marcha las necesidades de los nuevos integrantes y se resolverá, no es automática la infraestructura”, afirmó Sagastume por FM Del Pueblo.

A nivel nacional el presidente llamó a reformar la justicia, y en Tierra del Fuego se especuló con que la ampliación del STJ sea acompañada por una Reforma Judicial a nivel provincial.

“Los planteos desde nuestra orbita son por asignación constitucional. Las reformas al Poder Judicial pueden ser de naturaleza judicial o política y no hemos escuchado una intención política”, señaló Sagastume.

En septiembre se tratará la Reforma de los sistemas operativos, o los códigos procesales, de la mano de la actualización del Código Civil de la Nación. “La reforma procesal penal pasaría de un sistema mixto a un sistema acusatorio, implica una reforma de naturaleza sistémica en la forma de operar el derecho. Tiene contenido de políticas judiciales y no contenido político”, concluyó el magistrado.