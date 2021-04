Ante las nuevas restricciones anunciadas por Nación, se reúnen los comerciantes con el Gobierno de la provincia

Ayer el presidente Alberto Fernández anunció nuevas restricciones ante el avance de la segunda ola de contagios de Covid. Una de las principales es la restricción de circulación nocturna y el cierre de locales comerciales a las 23 hs.

Rafael Chedrese es referente del Sector Gastronómico de Río Grande y en la tarde de hoy participará de una reunión vía zoom con otras cámaras de comerciantes y representantes del Gobierno de la provincia, donde analizarán las medidas anunciadas por Nación y su aplicación en Tierra del Fuego.

“Tenemos la esperanza que en la provincia las cosas sean un poquito distintas a lo que sucede en Buenos Aires, para llevarle tranquilidad a los empleados”, dijo Chedrese por FM Masters.

“Tenemos un buen protocolo y lo cumplimos, tenemos inspectores que nos visitan periódicamente, que es lo que nosotros queremos, entonces no entiendo por qué nos vendrían a cerrar. Me gustaría que, en vez de cerrar, que haya más controles, que se pongan las pilas y que saquen las Fuerzas a la calle y que controlen que no haya movimiento después de cierta hora”, agregó.

Según el comerciante, “Tierra del fuego tiene una situación relativamente buena comparada con el año pasado. El horario tope de las 23 hs es muy poco, porque si vendemos comida no llegamos a dar una vuelta con la gente que se sienta a cenar. En Rio Grande la gente sale tarde, entonces nos va a perjudicar”.

“Las cervecerías que trabajan hasta más tarde, que por falta de controles los van a cerrar, pero si respetan el protocolo no hay por qué cerrar a nadie”, advirtió.

Y aseguró que “al estar en contacto con los colegas, la gente, cuando llega un contagiado va llamando por teléfono a los lugares donde estuvo. Sería bueno que se tenga en cuenta eso a la hora de tomar las decisiones”.