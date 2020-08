“Bajo ningún punto de vista, la caja pasará por alto una situación tan irresponsable”, dijo Estefó

Por Silvana Minue.-

El ex comisario Dardo Estefó otorgó su derecho a réplica en torno a las denuncias que realizan vecinos molestos por atrasos en la entrega de viviendas del fideicomiso Altos de la Patagonia, conformado por la Caja de Previsión de la Policía Provincial, y las empresas Financar S.A. de Walter Agra y Walter Darío Prieto, dos empresarios de Ushuaia.

Ante la preocupación de 60 familias, que invirtieron en el proyecto inmobiliario Altos de la Patagonia, el ex comisario Dardo Estefó aclaró su relación con el emprendimiento, relación que finalizo en el 2017 con el alejamiento al cargo.

En el 2014, se realiza un emprendimiento que se denominó fideicomiso Altos de la Patagonia en la ciudad de Río Grande donde interviene la Caja de Previsión de la Policía Provincial, los empresarios Walter Darío Prieto, Walter Agra, ese contrato se lanzó como fideicomiso con una duración de cuatro años, o sea hasta el 2018.”Ahora bien, se llevaron adelante una serie de pasos administrativos, escribanía, libres deudas, títulos, terrenos, etc que nos demandó todo el 2014. Así que en el 2015 decidimos salir a la venta con 50 terrenos, para generar dinero y proseguir con el emprendimiento. Una vez que comenzó a prosperar se entregaron las calles, el sistema de trazados de cloacas, pero había que continuar con los servicios de forma paulatina”, explicó.

“Durante toda mi gestión, desde el 2014 hasta el 2017, nunca dejamos de lado este emprendimiento, por el contrario, avanzamos de muchas maneras. Por lo tanto, soy responsable de lo que sucedió en ese plazo, desde el mediados del 2017 en adelante bajo ningún punto de vista tengo responsabilidad de este tema”, sostuvo.

“Yo les diría a estas 60 personas que tengan tranquilidad, el dialogo para resolver esta situación va a existir. Este directorio está buscando soluciones al tema, será una cuestión breve de tiempo y esto no llegara a judicializarse porque las condiciones están dadas para que ese emprendimiento se pueda realizar, ese y otros más porque la Caja tiene capital, así que con producto de dialogo se llegará a un final feliz”, expresó Estefo en lo que le respecta a la preocupación de los denunciantes.

“No pongo en tela de juicio los derechos de los vecinos en la entrega, pero yo divido el problema en dos partes. El primero es que mi relación contractual en este fideicomiso ha dejado de existir. En segundo lugar, según las declaraciones de uno de los compradores Hugo Santillán se quiere llegar a un acuerdo, pero en medios periodísticos se plantean argumentos por cuenta propia como por ejemplo la vinculación con otros emprendimientos como la venta del edificio donde se emplaza actualmente el Hard Rock Café en la ciudad de Ushuaia, y otro emprendimiento inmobiliario en la zona de Tolhuin, que no está finalizado, lo que fue denuncia de los por entonces integrantes del directorio del órgano previsional policial, contra el directorio de ese momento por malversación de fondos. La denuncia de la Caja Policial fue llevada al juzgado de instrucción 2 de Ushuaia de la Dra. María Cristina Barrionuevo”, explicó.

“Un año después la Justicia llegó a la conclusión de que no hay delito por lo tanto no se justifica un seguimiento procesal. En consecuencia, no es cierto que se diga que haya sobreseimiento ya que ese trámite judicial finalizó en el 2019”, dijo al querer limpiar su nombre en el caso.

En lo que respecta al fideicomiso del Tolhuin finalizo en diciembre del 2016, “30 días antes de que me relevarán del cargo, entonces se dice sobre mi cosa inexactas que llevan más preocupación a la gente que está luchando para obtener su terreno”.

Por último califico de “irresponsables” de ciertos periodistas que “no se da cuenta que tiene en sus manos un micrófono y que llega a varios vecinos y con sus comentarios infundados da una opinión fuera de la realidad llevando preocupación a mucha gente”. Además, “se lleva un manto de duda a toda la comunidad policial, cuando se dice que deberán resarcirse estas deudas con fondos de la caja, cuando no se sabe el grado en que se encuentra el fideicomisio, tampoco los motivos que dieron el atraso en la entrega de viviendas. Bajo ningún punto de vista, la Caja al tomar un compromiso de esta naturaleza, pasara por alto una situación tan irresponsable de no cumplir”, aseguró finalmente.