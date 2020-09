Basombrío: “No se entiende porque rechazan usar el Polo Sanitario”

La infectóloga y epidemióloga del equipo de salud del Municipio, Adriana Basombrío, pidió a todos los vecinos y vecinas de la ciudad “extremar los cuidados de prevención con las herramientas que ya conocemos, distanciamiento social, lavado frecuente de las manos con jabón, uso obligatorio de mascarilla facial y evitar salir salvo que sea necesario”.

La responsable del área de epidemiología de la Municipalidad, señaló que “nuestra ciudad tiene el reaseguro del Polo Hospitalario, que Walter Vuoto tuvo la visión y la decisión de construir, para poder hacer frente a esta pandemia. Pero los recursos, sobre todo los humanos, no son infinitos y hay mucho personal sanitario que está cansado por todos estos largos meses. Por eso siempre hemos dicho que hay que cuidar lo más importante, que es el personal sanitario, porque no tiene reemplazo. Un médico que se enferma es gravísimo porque afecta a muchísima gente que ya no tiene quien lo cure y lo atienda”.

“El Polo Hospitalario de Ushuaia suma al complejo de salud 70 camas con oxígeno, 7 de ellas son unidades de terapia intensiva. Además agrega 40 camas del Albergue sanitario para que pueda descansar el personal de salud y no se corra riesgo de esparcir el virus. Por eso no entendemos porqué el gobierno rechaza usar el Polo. Creo que no se debe hacer política con algo tan serio como la vida de los vecinos y vecinas. No hay un fundamento sanitario para rechazar usarlo, porque seguimos los más altos estándares de calidad y además los requerimientos que nos hizo el gobierno de Melella. Hay solo 3 polos así en el país de esta calidad de infraestructura” finalizó Basombrío.