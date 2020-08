Bertone: “Este es un buen momento para empezar a trabajar sobre el subrégimen”

Rosana Bertone, ex-gobernadora y diputada nacional, es quizá una de las figuras más controvertidas en la política fueguina. Con vasta experiencia en ambas cámaras, se podría decir que conoce el funcionamiento del Congreso de punta a punta.

Después de años de militancia, logró llegar al máximo cargo que ofrece la provincia: la gobernación. Nadie es profeta en su tierra y Bertone no fue la excepción: su mandato estuvo plagado de conflictos con los sectores gremiales, donde el Estado por algo de seis meses funcionó de forma nominal. Su gestión sin dudas será de análisis, ya sea por los factores exógenos que llevaron a ajustes o los endógenos que derivaron en problemas de gobernabilidad.

Hoy, desde otra posición, charlamos con ella desde Tiempo Fueguino, para hablar sobre un tema que también fue cimiento de su plataforma: la extensión del subrégimen industrial. Si bien la “19.640” tiene una prórroga hasta el año 2023, la ex mandataria considera que sería necesario instalar el tema en agenda; aprovechando la posición federalista del presidente Alberto Fernández. “Es muy importante que el gobernador Melella impulse permanentemente agenda con los distintos ministros. Hay dos temas importantes a tratar, que están por encima de cualquier cuestión partidaria, y esos son la soberanía de Malvinas y la Ley 19.640.” Para Bertone, el contacto con Kulfas (Producción) y Wado de Pedro (Interior), es vital para estas gestiones.

Para “La Gringa”, como la suelen llamar sus colegas informalmente, hay opciones para empujar la prórroga que no pasan por la Cámara de Diputados. “Hoy con la composición de la Cámara, donde cuesta mucho llegar a los 129 votos, se puede resolver la prórroga con un decreto presidencial”, recordando cómo se realizó en 2007, bajo mandato de Néstor Kirchner. También aclaró que “el que tiene que llevar la bandera es el gobernador, para que todos los que tengamos responsabilidad política acompañemos y podamos hacer fuerza antes del 2023”. Si analizamos que el contexto industrial y el déficit fiscal hoy están en niveles históricos de caída, asegurar la estabilidad de la Ley 19.640, es asegurar, en cierto punto, la viabilidad de la provincia.

La diputada nacional cree que además, se puede aprovechar el tema para incorporar otro tipo de industrias a la matriz productiva provincial, recordando la Ley de Software propuesta en su mandato; algo de lo que volvimos a escuchar por parte de Máximo Kirchner antes de la cuarentena. Bertone recalca que “son oportunidades que no debemos dejar pasar, hay empresas que compran su software en otras provincias e inclusive países y en Tierra del Fuego hay capacidad para producirlo. Desde nuestra gestión trabajamos mucho en que se pueda producir tecnología para el automotor, adhiriéndolo a la ley de beneficio autopartista. Además de los respiradores que ya se están produciendo, se podrían sumar otro tipo de equipamientos médicos o pensar en la industria petroquímica en el norte de la isla. Hay mucho para hacer que no se realiza en el continente: son oportunidades que no podemos dejar escapar”.

Con el correr de la charla la temática abandona el subrégimen industrial y la agenda política provincial en Buenos Aires. Le pregunto, un poco para escuchar su opinión como profesional y otro poco para ver su postura política, sobre un tema que comienza a sumar sus detractores: la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. En una línea similar a los gremios, el grupo que inició la petición en change.org y la jueza del Superior Tribunal, Dra. María del Carmen Battaini, para Bertone el proyecto no debería prosperar tal como está planteado. “No estoy de acuerdo con el proyecto de la ampliación de la corte fueguina. Para mí, habría que empezar por ampliar los juzgados de primera instancia o las cámaras, creando más juzgados. ¿Cuáles son los reclamos más importantes que llegan a la corte? Los reclamos provisionales, que hoy ya no son tantos. Es decir, que lo que se va a lograr con cinco jueces es más estudio y más demora, que es justamente lo contrario a lo que se pretende”.

La gestión Bertone, independientemente de la valoración personal que uno pudiese realizar, es una marcada por controversia. Controversia en sus proyectos más importantes, como podrían ser las salmoneras o la ruta costera, hasta el microestadio en Río Grande. Los conflictos gremiales y los tira y aflojes con un gobierno nacional de otro color político, volvió más compleja la relación con el electorado. No obstante de sus aciertos y errores, la diputada es una figura de renombre en las dos Cámaras. Ahora, sin elecciones de por medio y con temas de agenda con mucha importancia para la provincia, parece más necesario que nunca un trabajo integral de la política fueguina. Citando una frase de Alberto Fernández que ha sido repetida por casi toda la dirigencia en el país “De esta salimos juntos”.