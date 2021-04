Bloqueo en Punta Delgada: “Estamos tratando de destrabar el conflicto, pero la situación es muy complicada”

Un grupo de camiones pertenecientes a una empresa de Osorno mantiene un bloqueo iniciado en Punta Delgada, a escasos kilómetros de la barcaza del Estrecho de Magallanes, en respuesta a la interrupción del tránsito de trabajadores autoconvocados de salud en el Paso Cardenal Samoré.

Por Elias García.- Desde las 16 horas del sábado, decenas de camiones esperan la habilitación del tránsito hacia la provincia de Tierra del Fuego para continuar viaje en las próximas horas, tras un intempestivo corte por parte de camioneros de Osorno que realizaron un corte en el sector de Punta Delgada, a unos 25 kilómetros del Estrecho de Magallanes, por las rutas 255 y 257.

El reclamo de los choferes chilenos en el sur se inició como una contraprotesta a la realizada por trabajadores de salud autoconvocados en el sector de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén que, este fin de semana, permitieron un avance parcial de aproximadamente 40 camiones por día, provenientes del país trasandino.

No obstante, el conflicto de fondo aún no está resuelto y por ello las autoridades locales empezaron diversas conversaciones. En el transcurso de este domingo el gobierno provincial a cargo de Gustavo Melella estuvo en contacto con el Embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y a continuación con su par neuquino Omar Gutiérrez para ponerse a entera disposición en la búsqueda de una pronta solución al conflicto que afecta directamente a Tierra del Fuego.

“Todos nuestros representantes nacionales y el Gobierno de Neuquén se encuentran trabajando intensamente para encontrar una urgente solución a esto que afecta directamente a todos los y las habitantes de la provincia. Seguramente sea difícil medir las consecuencias que pueda llegar a tener esta medida de fuerza y cómo esto repercute en nuestra tierra, pero hoy, y máxime en tiempo de pandemia, es absolutamente urgente encontrar una solución a este problema”, expresó Melella.

En paralelo, distintas áreas del Gobierno Provincial se encuentran abocadas a mitigar los efectos que implican esta interrupción del tránsito por el corte de ruta, como así también están manteniendo un diálogo directo con la Cancillería y sus áreas técnicas específicas para encontrar solución a la situación.

La permanencia del bloqueo no afecta solo a camiones que se dirigen hacia la provincia sino también a la Asociación Gremial de Transportistas de Punta Arenas, cuyo presidente Carlos Estrada se mostró en rechazo a la medida.

“Quiero dejar muy claro que entre los que participan en esta acción no hay ningún asociado nuestro. Es un acto protagonizado por un empresario de Osorno, por lo tanto que ni siquiera es de Magallanes, y con su actuar está perjudicando a toda la comunidad“, expresó en declaraciones al diario El Pingüino.

“Que no digan que sólo están impidiendo el paso de choferes argentinos, sino que se perjudica a todos. Entre los que está bloqueado hay un asociado nuestro que viene de pasar un infierno en Argentina y ahora no puede entrar a Chile y arriesga perder un cargamento de verduras por más de $12 millones”, señaló al respecto.

Por su parte, en diálogo con FM del Pueblo, Ramón Vargas Guerrero, vocero de los manifestantes en Punta Delgada, explicó que “esta medida de fuerza se tomó por los constantes cortes que sufrimos en territorio argentino contraviniendo tratados de libre tránsito”.

“Estamos tratando de destrabar el conflicto, pero la situación es muy complicada. Mañana a primera hora veremos cómo podemos solucionar, junto a las empresas de transporte, el abastecimiento, ya que, si la situación dura más allá de mañana, se podrá complicar el tema de la alimentación para los camioneros”, agregó Guillermo Vargas del área de prensa del sindicato de camioneros.

Desde el lugar de los hechos, camioneros que aguardan la liberación del tránsito detallaron el estado de situación. “Estamos varados en el cruce que va a Punta Arenas y Río Gallegos para pasar a Río Grande. Somos 160 camiones aproximadamente, quizás un poco más, no podemos hacer nada hasta que Neuquén levante el paro. Estamos complicados, no tenemos nada, no sabemos qué hacer, queremos soluciones porque la verdad que así no se puede estar. A los compañeros que estén por salir de allá, si pueden traten de quedarse porque acá no hay nada”, comentaron a través de un video.