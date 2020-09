Cámara de Comercio de Ushuaia: “Ahora debemos aguantar”

Por Silvana Minue.-

La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández junto al Gerente de la entidad, Sergio Caniza brindaron una conferencia de prensa para anunciar las nuevas medidas que se llevaran adelante.

La convocatoria a los medios de comunicación se realizó en la sede de ubicada en Leopoldo Lugones al 1781 para hacer referencia a cuestiones relevantes vinculadas al comercio en el actual contexto de rebrotes de casos de COVID-19.

“Debemos unirnos bajo un mismo objetivo: superar esta situación. Ahora debemos resistir, ahora debemos aguantar, modificar nuestro modo de vida, y cumpliendo las indicaciones de las autoridades. Todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis que es temporal, será un paréntesis en nuestras vidas, sin dudas, lo haremos más temprano que tarde sino bajamos la guardia y para ello es necesario la ayuda de cada uno de ustedes. Es necesario y posible que nuestra querida ciudad de Ushuaia viva la situación de pandemia siendo una ciudad saludable porque cada uno de los hijos la quiere”, expresó haciendo un llamado a la comunidad fueguina.

La comerciante instó a “no descuidar y a no bajar los brazos” para volver a poner Ushuaia en pie. En este marco sostuvo que “los comercios no van a cerrar, debemos aprender a convivir con el virus, hay fuentes laborables que dependen del sector y es nuestra obligación darle tranquilidad. Vamos a implementar los cuidados en cada comercio y apelar a la responsabilidad de la comunidad para luchar contra la pandemia”, indicó.

En este sentido, anuncio que, tras una reunión con los equipos de salud de Gobierno, Municipalidad y las cámaras “se nos informó que ante un caso de COVID-19 en cualquier de los comercios de Ushuaia, los comercios no se cierran. Se va a aislar a cada persona que tenga positivo y a sus cercanos. A partir esta semana desde la 1 de la mañana hasta la 7 de la mañana no habrá circulación, los comercios de restaurant permanecerán abiertos hasta las 12, mientras que de 12 a 1 será el momento de regresar a casa. No están autorizadas las reuniones familiares. Las mesas de comensales serán hasta seis personas y se debe usar barbijo permanente”.

“Cada medida tomada es en beneficio de todos. No nos tenemos que asustar o encerrar, podemos vivir con el COVID-19 siendo responsables. Ahora Ushuaia nos necesita a cada uno de nosotros, a los empleados le decimos que estén tranquilos, estamos para cuidarnos y ustedes cuidan a nuestros clientes. Ushuaia será una ciudad saludable si nos cuidamos”, expresó en su mensaje.

En la conferencia de prensa que también se transmitió a partir de las redes sociales, en primer lugar, hizo un recorrido de lo que comprendió el COVID-19 en el sector comercial.

“Como se dijo desde el primer momento la amenaza del virus se instaló, y por largo tiempo se quedó y es necesario convivir con ello y con vida. Debemos hacer un ejercicio simultaneo de responsabilidad individual y social para no contagiarnos como de propagar la epidemia. La crisis nos podría generar una catarís colectiva proporcionada de cambios significativos en el orden social, donde interesa más complementar los intereses personales como los colectivos. Es una crisis que estamos compartiendo y la vamos a vencer actuando con responsabilidad”, apuntó Fernández.

Una parte del mensaje también fue dirigido a los socios: “no están solos, aquí estamos para acompañarlos en esta situación, hoy más que nunca la ciudad nos necesita no solo por nuestro trabajo habitual debemos actuar como formadores educadores de los cuidados que nos indican los profesionales para convivir. Por lo tanto, recordó las medidas que se deben recordar a los clientes. “Distanciamiento social, uso del tapaboca y barbijo, uso del alcohol en gel, cantidad de clientes permitidos. Sabemos del compromiso asumido y estanos orgullosos de lo realizado durante este tiempo ahora la situación nos pide redoblar los esfuerzos”.

Asimismo, insto a “recordar en sus locales: animar a los colaboradores a lavarse frecuentemente las manos, no compartir utensilios, no compartir el mate, uso permanente del tapaboca. Colocación de alfombras o trapos de piso con lavandina, limpiar y desinfectar el local por los menos dos veces al día, no olvidar sanitizar las puertas de ingreso, aumentar la ventilación, coloca carteles con las prácticas de higiene. Desechar la basura correctamente cada día”.

A los clientes: “contamos con ustedes para garantizar las fuentes de trabajo y la de los colaboradores así puede brindar lo necesario a su familia. Tenemos una buena noticia de que este virus es temporal, no durara para siempre, y es responsabilidad de cada uno de nosotros que pase de la mejor manera.”

“No es necesario cerrarse es necesario salir, pero para ello, hay que tener en cuenta que hay que salir lo necesario, realizando una lista de lo que hace falta en casa, no pasear, hacer trámites y compras con el cuidado del caso. Hay que entender que contamos con poco personal en el local porque cuidamos, el uso del tapaboca es permanente. El alcohol en gel es necesario”, agregó.

Por último, agradeció el papel de los periodistas como “aliado indiscutido, gracias por estar presente desde el minuto uno desde que comenzó esto. A los profesionales de salud nuestro mayor respeto y apoyo”.