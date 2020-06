Cámara de Comercio: “El 22% de los locales está desocupado”

Por Elias García.-

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande persiste la preocupación sobre la continuidad de varios locales de la ciudad, por lo cual solicitaron una urgente puesta en vigencia del PROGRESO, el programa de ayuda económica aprobado por la legislatura que auxiliará al sector privado de la provincia en el marco de la pandemia por el COVID-19.

La expectativa está puesta, también, en el sector gastronómico, que podría reabrir sus puertas desde el próximo 8 de junio, de acuerdo a la presentación que se realizó ayer por parte del Comité Operativo de Emergencia y representantes del sector.

En alusión al presente del rubro comercial en Río Grande, la vicepresidenta de la Cámara, Marilina Henninger, comentó por FM Master’s que sólo “un 50 por ciento había podido hacer frente a los sueldos el mes anterior”.

“Estamos volviendo a la pseudonormalidad con índices de venta mucho menores a los normales, aunque también veníamos muy golpeados hace dos o tres años con bajas consecutivas; esto fue una estocada final”, definió.

En relación a la aprobación y promulgación de la ley de emergencia, Henninger señaló que hay conformidad “con lo que ha resultado, ha sido de mucha responsabilidad y compromiso sacar por unanimidad esta normativa”.

“Nos hubiese gustado participar en la comisión de seguimiento, que era el proyecto original que se envió a la legislatura”, sumó la referente del sector.

Si bien Henninger remarcó la expectativa puesta por el otorgamiento de créditos desde el Banco Tierra del Fuego y el Ministerio de Producción, también señaló la “urgencia” que existe para sostener los puestos de trabajo.

“No podemos esperar una implementación de larga data, se acerca la época de aguinaldos así que el auxilio financiero es primordial, hay mucha preocupación por los cortes de la cadena de pago; hay cheques que levantar, los comercios se manejan por compra de temporada, en el caso de la indumentaria que es la mayor parte del comercio de la zona, se hace a principio o fines de año y esos cheques ya están dados, es difícil salir a rescatarlos o levantarlos en la situación que estamos”, describió.

“Hasta tanto no tengamos la contemplación y la herramienta cierta, siguen teniendo el mismo riesgo los puestos de trabajo. Hoy nos está alcanzando con lo poco que vendemos para ponernos al día y ayudar a las familias. Los empleados de comercio son parte de la familia del comerciante, nos conocemos, y es muy doloroso no poder acompañar en este momento el hecho de no poder darles el total de los sueldos”, añadió Henninger.

“Sabemos que hay muchísimos (comercios) que han cerrado, el 22% de los locales de la plaza comercial de Río Grande está desocupado, es un número que nos alarma y nos dice como está la situación al día de hoy; hay un 25 por ciento que no pudo hacer frente a los sueldos del mes”, comentó sobre el relevamiento realizado por la cámara.

“El pequeño comercio mueve la economía de la ciudad y hoy es el más afectado. Con el delivery se había alcanzado a aun 15% de la facturación de la venta tradicional y en todos los rubros no alcanza al 50% la facturación con respecto a otros meses”, afirmó. En ese sentido, el organismo solicitó al gobierno “un equipo de calificación que funcione rápido” para determinar el estado de las cuentas.

Ayuda nacional

Respecto de la ayuda económica otorgada por el gobierno nacional, Henninger aportó que sólo el 50% de los comercios pudo realizar la inscripción. “Los comercios debían tener una facturación menor con respecto al 12 de marzo al 12 de abril de 2019, y si tomamos en cuenta eso y una inflación interanual del 50%, es difícil que todos lleguemos a tener esa diferencia en negativo”, acotó.

“Sobre la marcha corrigieron algunas cosas, como por ejemplo incorporar a todas aquellas actividades que no tenían un año de antigüedad, con un parámetro del 5% por encima; fue demasiado discrecional el criterio y tendría que haber sido más abarcativo”, reclamó.

Gastronómicos hacia la reapertura

Por otro lado, ayer por la mañana se realizó una presentación del Ejecutivo provincial, en conjunto con empresarios del rubro gastronómico, para informar sobre los avances en materia del protocolo sanitario que permitirá la reapertura de locales.

“Hemos estado trabajando con varios de nuestros socios y comerciantes de Ushuaia gastronómicos y hoteleros para poder tener un protocolo adecuado a la zona”, referenció Henninger.

“Nación emitió un protocolo en los últimos días y le estuvimos haciendo algunas revisiones porque los gastronómicos de la zona y las particularidades del rubro en la isla no estamos acostumbrados: no hay una puerta de entrada y otra de salida, los locales no tienen el espacio suficiente para albergar una persona con sospecha de COVID-19 y la obligación de tomar temperatura antes de entrar al local”, enumeró. Con dichas modificaciones se hizo la elevación al Comité Operativo de Emergencia, que en las próximas horas habilitará al sector.

También, el organismo local espera avanzar en la reactivación de los institutos privados de enseñanza de todos los niveles, como jardines maternales, institutos de inglés y enseñanza extracurricular.