Cámara de Turismo de Tierra del Fuego pide menos barreras para los turistas

Mientras se baraja la apertura de fronteras para los vuelos internacionales y la vuelta de la actividad turistica, Ángel Brisighelli, presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, pidió menos barreras para los turistas.

“Tener la posibilidad de una reactivación, aunque sea tibia es excelente”, dijo Brisighelli por Radio Nacional Ushuaia. Y agregó: “Esperamos tener en el momento de la reactivación una posibilidad de circulación sin limitaciones”.

Según el empresario, “la persona que hace turismo en cualquier lugar del mundo lo que menos quiere es complicarse la vida con trámites. En la medida que le pedís visa a un turista, sabes que reducís la cantidad de gente que te visita, y con el hisopado es lo mismo, son cuestiones que van en detrimento”.

Y explicó que “hace rato venimos hablando con el INFUETUR sobre la necesidad de ir quitando todas esas barreras de paso, de momento se quitaron varias, la única que queda es el PCR”, contó y se mostró esperanzado en que cuando se reactive la temporada haya una circulación “sin limitaciones”.

Mientras se baraja la apertura de fronteras para los vuelos internacionales y las aerolíneas solicitan la aprobación para operar las rutas que fueron canceladas durante la pandemia, Brisighelli calificó como “una luz en el final del tunel” cualquier señal de reapertura de la industria turistica.

Aún así opinó en una entrevista a FM MASTER`S que “sera una temporada pequeña,limitada. Creemos que será un movimiento del 20%, menos de lo normal, con muchas limitaciones, algunas de ellas estan por definirse”.

“Estamos a la expectativa de que se autorizaria los vuelos turisticos en el pais”, dijo ante la posibilidad de que se reaperture la actividad turistica. Tenemos la informacion de que a partir del 1 de diciembre tendremos alguna autorizacion con logisticas como conectividad, vuelos. Habria un vuelo diario para el turismo en Ushuaia, sera un inicio tibio pero de alguna manera debemos comenzar”, aseguró.

El miedo cierra ventana

Consultado por el temor de contagio en los destinos turisticos, dijo que” en algun momento hay que volver a la normalidad. No podemos estar encerrados todo el dia. Hay que sacarse de la cabeza el hecho de que el turista es peligroso. En Ushuaia no hubo ningún caso de que estuviera relacionada con la idea de el turismo contagia. No vino por el lado del turista. y si el riesgo de que algun pasajero infectado, son situaciones reales, nadie puede afirmar que pueda pasar. Lo que hay que hacer es cuidarnos manteniendo las normas como dstanciamiento, uso de barbijo y distanciamiento”.

En lo que respecta a la circulación terreste, dijo que se busca unificar criterios de circulación, entre las provincias ya que cada uno tiene su protoocolo de transito diferente. Es dificil transitar en un pais, que cada provincia o municipio tiene su idea de ciruclacion diferente. “Si en cada destino hay que presentar un PCR cada 48 horas es una locura. Pensar que una persona del norte o Buenos Aires quiera venir a Ushuaia por tierra es imposible, porque no podes ingresar a ninguna ciudad a dormir”, afirmó.