Camino Alternativo en la Ruta 7: “Lo que se discute es el valor económico de las tierras”, dijo Myriam Martínez

La legisladora Myriam Martínez habló sobre el tramo de la Ruta 7, que va desde el destacamento José Menéndez hasta la Margen Sur. Se trata de un trayecto de la Ruta que fue alambrado por el dueño de una estancia de la zona, y que no permite la circulación.

La Ruta Provincial N° 7 une a la Ruta Nacional N°3, y en 2019, mediante un convenio entre el Gobierno de la provincia y el propietario de la Estancia, se habilitó la circulación.

El camino había sido expropiado por ley sancionada en legislatura en 2017, cuando la tierra de la zona fue declarada de utilidad pública, sujeta a expropiación, por un tramo de aproximadamente 6 km.

“Luego comenzaron las conversaciones con el ex propietario de esa tierra, porque ya no es más dueño de la tierra. En el medio de todo esto, nosotros como legisladores nos desentendemos porque nuestro trabajo finalizó. Muchos preguntan y dicen como ahora se hacen los que no saben nada. Soy legisladora, no fui gobernadora, nosotros legislamos y quien ejecuta es el gobierno de la provincia”, dijo Martínez por FM Del Pueblo.

“Hoy hay un juicio que se está llevando adelante que nosotros no pudimos acceder a esa información sobre la situación de la expropiación”, agregó.

La legisladora envió pedidos de informe sobre la situacion tanto al Gobierno actual como al fiscal de Estado. “No sé si fue el expropietario y si fue la gestión de Bertone la que cerró la tranquera”, señaló Martínez.

Ante las declaraciones del presidente de vialidad, Enrique Sandri, quien aseguró que la ruta fue cerrada por el expropietario ante la falta de cumplimiento de un convenio. Está pendiente una reunión entre la legisladora y el expropietario de la tierra.

En tanto que el fiscal de estado Virgilio Martínez de Sucre, respondió el pedido de informe donde señala que, según Martínez, “la ruta está expropiada y todo lo que sigue es el juicio de expropiación. El resto de los hechos son ajenos a la fiscalía”, advirtió la legisladora.

Y agregó “lo que se discute es el valor económico de las tierras. El expropietario dice que no está de acuerdo con lo que fijo el Tribunal De Tasación De La Nación, que fue de más de un millón de pesos, tasado en 2017. Yo no sé cuándo esto se va a definir, porque son los tiempos de la justicia”.