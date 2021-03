Castillo: “Villegas no recorrió las escuelas al inicio de la gestión”

La ministra de Obras y servicio Públicos de la provincia, Gabriela Castillo, respondió a las críticas del legislador del MPF, Pablo Villegas, quien afirmó que desde diciembre vienen planteando el tema de las escuelas y que “es un problema de Obras Públicas”.

Villegas cuestionó que “con $250 millones de presupuesto no hayan pintado ni siquiera las aulas”.

“El legislador piensa distinto y lo respeto, pero nunca me hizo ninguna pregunta en relación con ninguna escuela. Seguiremos a disposición suya y de los demás legisladores para hablar de esta situación”, respondió Castillo por FM Aire Libre.

“Villegas no recorrió las escuelas al inicio de la gestión, no había puertas en las aulas, no había posibilidad de ventilación, hubo que reponer tanques cisternas, no tenían agua caliente”, agregó la ministra.

Y aseguró que “cuando uno se queda con la foto de hoy, sería importante ver la foto anterior también. Es importante que veamos la cara y la contracara”.

“Uno puede entrar como entré en Ushuaia al Sobral y estaba en un profundo deterioro el edificio. Todavía no se pintó afuera, pero se le dio prioridad a que hubiera calefacción y agua en condiciones. Hoy avanzaremos sobre la nueva etapa que incluye la pintura de las escuelas”, concluyó.