Chapperón: “En algunos cuarteles ha desaparecido la documentación de la rendición de hace tres años”

La ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, se refirió a la reunión que hubo ayer por la tarde en Casa de Gobierno, luego de que los bomberos se hayan manifestado cruzando una autobomba sobre la Avenida San Martín.

El reclamo de los bomberos es sobre la implementación de un instructivo de Gobierno sobre la Ley 1250 y una abultada deuda que mantiene el estado con las distintas Asociaciones de bomberos.

“Ellos están incomodos por esta situación, dijeron que no tenían un manual de procedimiento para la rendición. Ellos son una asociación civil, pero necesitamos dar cuenta de este dinero de la gente”, dijo Chapperón por Radio Provincia Ushuaia.

Y agregó: “Hicimos un manual en consonancia con el de nación para rendición de los fondos de los bomberos. Ellos dicen que lo hacen una vez por año y acá lo tienen que hacer una vez por mes. Hemos hecho hasta planillas para que sea fácil rendirlo, porque las rendiciones en algunos cuarteles, son muy irregulares, y es muy difícil para la gente que fiscaliza esto”.

“Ellos objetan esta situación y vamos escucharlos la semana que viene y si podemos encontrar una manera, siempre que entiendan que tiene que ser ordenada. Somos el gobierno y debemos poder dar cuenta con claridad como se utiliza el dinero”, aseguró la ministra.

Y señaló que “han reclamado el pago y el gobierno provincial ha abonado desde diciembre a la fecha 8 millones de pesos, pero advirtió que “no cumplen y si no cumplen no hay nuevo pago. A aquellos que cumplen les hemos abonado cuatro cuotas desde el 17 de diciembre, en medio de una pandemia”.

“Hemos asumido el 17 de diciembre y estamos haciendo esfuerzos por entender algo que es muy desordenado. No estamos diciendo nada que no corresponda, las cuentas públicas tienen que ser transparentes”, afirmó.

Y subrayó que “no vamos a admitir que hagan una reglamentación nueva, que se pongan a trabajar en las cuestiones que no les sirven. A partir de ahora, después del día del cobro empezamos a juntar toda la documentación para la próxima rendición, la presentan y cobran”.

Según Chapperón, “hay dos cuarteles que están en situación irregular, como el de Ushuaia y el de Río Grande, el atraso que tienen en el pago no es de este gobierno, es un atraso que vienen arrastrando. En estos dos cuarteles, que están intervenidos, hay irregularidades serias”.

“En Tolhuin han presentado los mismos bomberos interventores, que no hay una sola rendición para presentar de los balances de 2014, 2015 y 2016, hay papeles que han desaparecido y no sabemos lo que se hizo con ese dinero”.

“Ellos conocen las situaciones irregulares”, dijo la ministra, y agregó que “poner una autobomba en la avenida y hacer saber que al gobierno no le importan los bomberos, no es verdad”.

En medio de la protesta de ayer, Chapperón junto a otros funcionarios recibieron a los Bomberos, y propuso trabajar en un borrador nuevo para que pueda ser consensuado entre las partes.

Para ello se determinó una nueva reunión el miércoles próximo para poder avanzar sobre este tema y otros que tienen que ver con las deudas que se vienen arrastrando en favor de los cuarteles de la Provincia, que asciende aproximadamente a los 145 millones de pesos.

“Aun en situación de pandemia se les sacaron pagos, no hay mala voluntad. Queremos resolver una situación que lleva años. Las cuentas claras hacen que todos estemos más tranquilos”, dijo Chapperón.

Y pidió que “si la nueva reglamentación les genera alguna complicación trabajemos en resolverlo. Pero ponemos un plazo, me parece que los va a dejar tranquilos”.

“Solo hay que consultar en la IGJ para ver en qué situación está cada uno. Me encuentro con notas de la IGJ diciendo que ha desaparecido a documentación de hace tres años en algunos cuarteles”, aseguró.

Y advirtió que “quienes estaban a cargo decían que no cobraban porque no estaban de acuerdo con la ley de legislatura, que se discutirá, pero tienen que cobrar ese 50%, pero la situación es que no rinden y no cobran”.

“Con estos tres cuarteles que tenían situación irregular hemos hecho gestiones para el pago de sus honorarios. Para poder pagar los honorarios alguien tiene que tener una cuenta abierta, no le damos la plata en la mano, estas situaciones ocurren y lo grave es que ellos las conocen”, afirmó.

“Ya tenemos reglamentada, es una ley que salió en diciembre de 2018 y no se llegó a reglamentar, por lo que no se puede aplicar. Estamos consultando al ministerio de hacienda para poder pagar las jubilaciones que van a tener que pagar a la caja de pensión de la provincia”, informó.