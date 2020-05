Chapperon: ““Estamos siempre buscando donde está el error de otro para ver que ventaja puedo sacar, y acá nadie saca ventaja”

La ministra de Gobierno de la provincia, Adriana Chapperón, habló sobre la última reunión del COE, en la que participó el personal de salud del municipio, y aseguró que en la misma “no se distribuyeron tareas”, entre los gobiernos provincial y municipal.

Chapperón se refirió a la apertura paulatina de nuevas actividades en la nueva fase de la cuarentena, que habilitó la apertura de los comerciosen Río Grande y Tolhuin, debido a la falta de casos de Covid.

“En Ushuaia tenemos la modalidad de delivery, los comerciantes pueden ir a sus negocios, a la brevedad vamos a pasar a la siguiente fase en Ushuaia”, dijo la ministra por Radio Provincia Ushuaia.

Y aseguró que “cerrar las fronteras no es factible porque hay que ponerse en el lugar del otro. Esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor del otro. Tenemos vecinos que están varados en distintos lugares del país, y a todas las personas que llegan, son aisladas inmediatamente 14 días. Necesitamos que se cumpla y por eso tenemos controles telefónicos”.

“La municipalidad de Río Grande ha manifestado querer sumarse a este seguimiento con su área de salud. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer la situación sanitaria no se va a colapsar”, agregó.

“Estamos siempre buscando donde está el error de otro para ver que ventaja puedo sacar, y acá nadie saca ventaja. Cuando uno cree que está tirando la soga más de lo que da, está perjudicando a toda la comunidad. Cuando uno dice que se puede salir a correr más de 200 metros, no es que vamos a hacer deportes. Estamos siendo claros y tratando de explicar las dudas. Tenemos que ser respetuosos, las medidas no son para molestar a las personas sino para cuidar la salud de todos”.

“Cuando decimos que en la peluquería no se usan secadores de pelo ni tratamientos, es porque no se puede. Se hace todo lo posible para que todo el mundo pueda trabajar. Se buscan la mayor seguridad. Si todos vamos a desafiar lo que está escrito nos va a ir mal”, afirmó.

“No hay que encontrarle el error al otro en esta situación de reclamo permanente”, dijo.

“El ministerio de salud de la nación no te da tiempo para habilitarte determinadas cosas, de un día para dos o tres, le piden al gobernador que presente toda la normativa respecto a tal actividad, para que te pueda autorizar después con los tiempos del gobierno nacional”, señaló.

Y afirmó que “el comercio es controlado por los municipios, hemos intentado hace lo mejor que hemos podido. Siempre se podrán mejorar, y corresponde que las municipalidades empiecen a ejercer este control porque es muy difícil para la provincia ejercerlo. Entiendo que en Río Grande ya lo están haciendo”.

“Hay muchas cosas que pueden estar pasando que no estén controladas adecuadamente. Por eso pongo énfasis en los vuelos, donde uno sabe que podemos tener problemas. Pero si las municipalidades empiezan a tener el control en los comercios, eso aliviana mucho”, consideró Chapperón.

Con respecto a las dudas planteadas por el intendente Walter Vuoto sobre lo invertido en la pandemia por el gobierno de la provincia, la Dra. Chapperón advirtió que “la secretaría de contrataciones y compras ha comprado todo lo necesario, pero nosotros ahora estamos haciendo una auditoria con la Cruz Roja Argentina para que nos audite como hemos trabajado desde lo sanitario y desde lo económico”.

“Si Vuoto cree que atacar la pandemia es solamente comprar 2000 test para el Covid, es muchísimo mas. La obra del Cochocho salió mucho dinero, y de ser necesario va a ser un lugar muy importante pero no es el único”, afirmó.

E informó que “se han reformulado lugares en el hospital que hasta hoy no se han usado, han podido hacer una tarea impresionante. Nuestra terapia intensiva esta seleccionada para exponer a todo el país por lo que han podido hacer con los pacientes que han entrado. La provincia ha adquirido 200 tests, porque no había, porque los compraba el ministerio de salud de nación y los entregaba. Pero la verdad es que no faltaron, porque nación fue chequeando”.

“La municipalidad dona esta cantidad y estamos agradecidos, pero es no tener idea de lo que significa atender una pandemia decir que se han comprado 2000 tests. Hay situaciones que hemos tenido que afrontar, puedo hablar de mi ministerio, todos los insumos que han necesitado las fuerzas de seguridad, hemos abastecido a las fuerzas provinciales y a las nacionales porque no tenían, y hemos tenido la misma consideración con la policía federal que con la provincial”, mencionó.

Y enumeró las acciones llevadas adelante desde el Gobierno provincial en materia de prevención “con lo que significan los operativos en aeropuerto. Todos los equipos de salud, las combis para llevar a la gente a sus domicilios. Se están entregando más de 22.000 módulos alimentarios en la provincia cada 15 días. Pensar que esto es una cuestión de cuantos testeos se hicieron… la municipalidad de Ushuaia tiene una fijación con los testeos”.

“La verdad es que esto se va consensuando con el ministerio de salud de la nación, no es que cada provincia hace lo que le da la gana, el ministerio de salud de nación es el que dirige”.

“Recién ahora llegaron los test rápidos y recién ahora estamos autorizados. Por la cantidad de infectados tiene cada provincia, se va definiendo la estrategia que se sigue y esto si la municipalidad si lo quiere saber, lo sabe.

“Algunas cuestiones son intencionadas, no sirve estar parado permanentemente tirando piedras a ver que hizo mal el otro, cuando el otro está trabajando, con acierto y errores. Pero esta cuestión de no poder reconocer lo que se ha podido hacer, cuando hemos estado cinco días sin ningún caso en Ushuaia”, aseguró.

“Hay cuestiones para reconocer”, dijo la ministra. Y ponderó el “trabajo enorme del ministerio de salud, de todo su personal. Nuestros médicos terapistas de Ushuaia son un orgullo”.

Chapperón llamó a “no estar parados en la crítica permanente, en lugar de hacer cada uno lo que tiene que hacer, como los controles estrictamente municipales, como poder hacer cosas con las calles. Eso también tiene que ver con la salud pública, y no contar la cantidad de test que se hacen por día”.