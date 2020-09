Chapperón pidió que Tolhuin dé marcha atrás con el aislamiento obligatorio

La ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, habló sobre la decisión del municipio de Tolhuin de cerrar la ciudad el jueves pasado, luego de que se haya detectado un caso positivo.

La empleada municipal había cursado la enfermedad, sin síntomas, y fue derivada al hospital de Ushuaia. Ahora se encuentra en buen estado de salud.

El caso derivó en una decisión del COE municipal, anunciada por la presidenta del Concejo Deliberante, Jeanette Alderete, quien confirmó una vuelta a fase uno de aislamiento en Tolhuin.

“Lo que no entran son personas de otras ciudades, sobre todo con fines turísticos que es lo que el municipio no quiere. Todo el resto tiene una normativa específica, pero tenemos un problema de desabastecimiento”, dijo Chaperón, por Fm Masters.

Y afirmó que la medida “no fue solicitada por el COE provincial. Eso lo decidió el COE municipal. Me lo comunicó la concejala que estaba a cargo del ejecutivo, Jeanette Alderete. Por otro lado, haciéndome saber que iban a necesitar controlar, por lo que la provincia puso todo a disposición para poder llevarlo adelante. Pero ese día no se habló en el COE provincial”.

“Era difícil interpretar la decisión. Teniendo un caso internado en el hospital e Ushuaia y que había negatividad”, señaló Chapperón.

Y agregó: “Entendiendo que le sistema de salud en Tolhuin es escaso, por esta forma preventiva se decide desde el COE provincial salir a buscar los casos, pidiendo a las personas que llamen al 107 para poder ser testeadas”.

El Gobierno provincial comenzó a desarrollar en Tolhuin el programa Cuidarnos TDF, con visitas de personal provincial casa por casa. El primer día de implementado el programe, se testaron a 98 personas y todas dieron todas negativas.

“Fue una falsa alarma. Esta persona cursó la enfermedad. En ese momento tenía un hisopado negativo”, opinó la ministra.

“Creo que Tolhuin tiene que volver atrás con esta decisión”, aseguró.

“Estamos abriendo algunas cuestiones en Rio Grande, porque necesitamos empezar a movernos. La gente no puede estar mas sin su trabajo. También hay que tener en cuenta la salud mental de las personas, la gente no puede soportar esta situación de estar todo el tiempo no saliendo, con horarios y restricciones. Esto lo ha puesto la pandemia estamos flexibilizando Rio Grande, teniendo en cuenta el sistema de salud”, consideró.

Y agregó que “ya, a la luz de los resultados de los estudios, tiene que ir volviendo a esa nueva normalidad, cuidándonos con distanciamiento, usando barbijo. Igual que lo hicimos en Ushuaia, lo vamos haciendo el Tolhuin”.

Según Chapperón, “el COE va resolviendo de acuerdo a la cantidad de casos y cómo estamos con el sistema de salud, como están los recursos humanos de los hospitales y de los privados. Pero hay una responsabilidad individual. A nivel país el presidente prohibió las reuniones privadas. Y no somos capaces de cumplir con esa burbuja, de juntarnos siempre con las mismas personas. Muchas otras cosas las hemos cumplido”.

“Tolhuin y Ushuaia no están libres de volver a tener casos”, advirtió. Y pidió “no desperdiciar la oportunidad que tenemos, Tolhuin y Ushuaia somos privilegiados, cuando en el país hay ciudades muy complicadas”.

“El estado hace el esfuerzo de recordarnos a todos lo que tenemos que hacer, es pesado porque la gente está cansada, hay muchos síntomas de depresión en las personas, pero tenemos que cuidar a los adultos mayores y las personas que riesgo. El resto, de a poco vamos volviendo a nuestras actividades. Pero vamos a tener que seguir conviviendo con el virus de la mejor manera”, concluyó.