Chapperón y la segunda ola: “Volver a una fase uno no es posible”

Así lo afirmó la Ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, en relación a las nuevas medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno Nacional.

Con el fin de enfrentar la segunda ola de COVID-19, el gobierno nacional suspendió los vuelos desde Brasil, Chile y México desde mañana sábado.

La decisión de suspender los viajes desde Brasil y Chile es porque son países vecinos que tienen una alta circulación comunitaria de la cepa Manaos, mientras que en el caso de México se debe a que muchos argentinos regresaron contagiados de ese país en las últimas semanas, aunque no de la misma cepa manaos.

Por otra parte, se decidió evitar la suspensión de los viajes desde Estados Unidos porque las autoridades sanitarias de Argentina consideraron que no era necesario debido a que no hay transmisión comunitaria de la cepa Manos y no se han registrado una gran cantidad de contagiados provenientes de ese país. Continúan suspendidos los vuelos desde Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

“Estamos preparados para la segunda ola”, aseguró Chapperón por FM Del Pueblo.

Y agregó: “La provincia hoy está en una buena situación respecto a la cantidad de casos, pero no estamos exentos de que esto nos toque”.

La ministra hizo alusión a “la población vacunada, en la medida que se vayan recibiendo vacunas”, Pero advirtió que “la vacunación no asegura no tener nuevamente la enfermedad, sino mantener casos de menor gravedad. Por otro lado, hay que mantener las medidas de prevención”.

Según Chapperón, con estas nuevas restricciones, “el presidente ha sido claro, ha dejado en cabeza de los gobernadores poder decidir y cada provincia irá tomando las decisiones. El sistema de salud se ha preparado para esta pandemia y esto ha hecho que no colapse”.

“No estamos pensando cerrar. Estamos siguiendo la evolución de la pandemia para ir tomando decisiones

“Si en las reuniones sociales cumplimos con lo establecido, con burbujas de hasta 20 personas en lugares cerrados, con las medidas sanitarias que corresponden, si seguimos en esta línea no nos vemos en la necesidad de alguna restricción diferente”, señaló.

Y dijo que “hay una parte muy importante de responsabilidad individual y social. Esto no es una cuestión política, si estamos a favor o en contra de las medias restrictivas. Tenemos que tomar conciencia de que necesitamos el distanciamiento y el uso de tapabocas. Siempre hay una parte que desafía al método, entendiendo que esto es una cuestión política”.

“Acá no hay una situación política. Si todos nos cuidamos y seguimos con las medidas de prevención, vamos a tener mejores resultados, lo que no quiere decir que no tengamos una escalada de casos”, concluyó.