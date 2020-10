Clementino criticó el silencio de la dirigencia política fueguina ante el vencimiento de la 19640

El ex vicepresidente del Banco de Tierra del Fuego, Gabriel Clementino, se refirió al silencio de todos los partidos políticos, con respecto a la continuidad del subrégimen de promoción industrial que vence en 2023.

Por Silvana Minue.–

El ex vicepresidente del Banco de Tierra del Fuego, Gabriel Clementino criticó a la dirigencia política por no defender la continuidad de la ley 1940 como se hizo en la gestión de Mauricio Macri. Sostuvo que en el oficialismo “hay una falta de estrategia en general”.

El empresario dio su parecer en declaraciones a FM DEL PUEBLO por las declaraciones del ministro de la Producción Matías Kulfas sobre el régimen de la 19.640, asegurando que existe un “trabajo pendiente”, entre el Gobierno nacional y la provincia para establecer si se procede a la prórroga de la ley tal como está o si se modifican algunos aspectos.

Sin embargo para Clementino no hay tranquilidad sino que “hay una ansiedad” en diferentes ámbitos de la comunidad desde los sectores productivos como laboral porque “hay una falta de estrategia en general y unida que es lo único quedara resultado” con vías de lograr una extensión a la mencionada ley.

“No se trata de un debate partidario ideológico y tampoco quiero hacer política” con la de promoción industrial, entendió con su crítica. Por lo cual explicó que durante la gestión de Mauricio Macri la Ley 19640 ya venía degrada en 2014 y 2015 llegando a 16000 puestos de trabajo, en el 2019 se cerró en 8 mil puestos, y “actualmente los puestos son precarios y mal pagos”.

Recordó que en esos cuatro años “cuando se discutió el subregimen había una estrategia muy fuerte de todos los partidos políticos, sectores productivos y gremiales de apoyar a Alberto Fernández” pero actualmente falta una estrategia en conjunto teniendo en cuenta que en el año 2023 se acerca el vencimiento y se terminaría los beneficios que acarrea.

“La falta de discusión de una política integral no solo del subregimen sino del punto general del país que ha sido fuerte. Entre las dos fuerzas políticas mayoritarias: radicalismo y peronismo hay una falta de debate sobre el tema del modelo industria. La industria no es algo accesorio dentro de esquema industrial del país y en el caso de Tierra del Fuego es importante por la competitividad en la importación porque lo no se produce acá se importa”, aseguró.

Clementino recordó en el año 2027 cuando el por entonces presidente Macri anunciaba la eliminación de aranceles que se aplicaban a la importación de computadoras, notebooks y tablets y que el ex ministro de Producción Fransisco Cabrera defendió porque traería trabajo, “pero no se vió el trabajo”.

Mientras que hoy, en contexto de pandemia “podría ser el punto de mayor consumo en el país. Si hubiéramos tenido los proyectos aprobados para el uso de netbook tendríamos un gran mercado; lo mismo pasa con la no inclusión de los celulares en el plan AHORA 12, hay aparatos de 20 mil pesos hasta 40 mil pesos, han aumentado su precio de forma considerable para la gente que podría comprarse en cuotas”.

Por lo tanto, con este panorama, el ex funcionario remarcó que “no hay una discusión sincera, no hay un reclamo autentico por parte de las autoridades para hacer vigente lo que se firmó por parte del Gobernador Melella y Fernandez en Rosario previo a las elecciones y del resto del arco político del mismo signo político que el Presidente. Ahora hay un silencio del ministerio de producción, el mismo silencio de la misma visión que se tenía antes cuando en cuatro años todo el arco político le reclamaban al ministerio de producción énfasis y versatibilidad al régimen para acomodarse a los tiempos y productos”.

“Kulfas tuvo lo mismos argumentos de Cabrera, esto de cambiar la matriz productiva, eso es abstracto y antes se criticaba en el 2018 y ahora no”, remarcó Clementino haciendo una vez más a los dichos de Kulfas en la Cámara de Senadores.

“Entonces hay una falta de sinceridad para encarar el reclamo de una forma constructiva. El tema central es el subregimen que en dos años vence y no se están presentado proyectos para potenciarlo. Hay que darle al sector productivo una visión de inversión de 15 años y la versabilitada para incorporar nuevos productos porque estamos en un mundo tecnológico. Falta consenso, porque la estrategia que no es cada uno presente su ley sino que todos presentemos un programa de inversión, de sostenimiento y de exigencia al sector productivo no solo en salario, sino tecnología”, aseveró.

“El único que escuche hablar es el senador Pablo Blanco”, apuntó sobre las preguntas que hizo el parlamentario de Juntos por el Cambio durante la intervención a Kulfas. Allí Blanco disparó que si se busca “prorrogar el SubRégimen Industrial fueguino hasta el año 2073, pero las últimas medidas de sacar del #AHORA12 a los celulares van en contra del compromiso asumido. ¿Van a prorrogarlo?. Entonces Clementino volvió a la carga diciendo que “los intendentes, legisladores y representantes nacionales están callados y se olvidaron de los reclamos que no es para un partido político sino para una provincia que no debe renunciar”.

El ex vicepresidente del BTF aseguró que “no estoy planteando en que se lo critique a Nación, sino que se le plantee cuales son las necesidades y creo que la estrategia es ir con todos. En el 2018 todos fueron a Buenos Aires a reclamar con una estrategia en conjunto y tuvo buenos resultados, pero hoy hay una gran ausencia en la discusión”, sentenció.