Cómo es el procedimiento que deberán seguir lo que entran y salen de la provincia

Aerolíneas Argentinas confirmó ayer dos nuevos vuelos hacia Ushuaia para los días 21 y 28 de septiembre. El primero cubrirá la ruta entre la ciudad de Córdoba y Ushuaia, regresando posteriormente a Buenos Aires y el segundo saldrá desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini hacia Ushuaia y luego emprenderá el regreso a Ezeiza.

Los pasajeros deberán atenerse al protocolo dispuesto por el COE provincia, y deberán hacerse un hisopado 72 hs antes de tomar el vuelo, que deberá dar negativo.

“Depende el lugar, se puede hacer en el sector público o en el privado, pero el público en la gran mayoría de las provincias está colapsado, entonces es difícil que puedan hacer un hisopado de un paciente asintomático, deberán hacérselo en el sector privado. El precio es variable, depende del lugar, pero vale alrededor de $5000”, dijo la ministra de Gobierno, Adriana Chapperón.

Y afirmó que “esto no es un reaseguro de que la persona no esté infectada, pero aleja bastante esa posibilidad, quiere decir que en ese momento no hay virus detectable. Es una de las medidas que podemos tomar para resguardar a la población que hoy no tiene circulación, como Ushuaia y Tolhuin. Esto se pide en el momento que el pasajero pide autorización para poder viajar”.

Chapperón aclaró que “las únicas personas que viajan son las que tienen domicilio en Tierra Del Fuego, o que vengan por una cuestión de necesidad, como un caso humanitario de una persona que viaja por cuestiones de salud de un familiar, o los médicos. Presentan esto al mail de COE y con eso se hace la autorización”.

“En el caso de la salida, es igual, solo pueden salir las personas que no viven en Tierra Del Fuego, y los que viven aquí deben presentar un motivo de su viaje, enfermedad personal o humanitario. Tenemos muchas personas que tiene familiares en el norte y necesitan viajar por un motivo especial, también las personas que están volviendo a trabajar, muchas personas llegaron a la provincia y hoy los están convocando desde sus lugares de trabajo”, explicó Chapperón.

“No sabemos cuanta autonomía tendrán las provincias para decidir cuantos vuelos podrán recibir. Va a haber liberación de vuelos, pero no se sabe cuando”, advirtió.

Y agregó que “hoy todas las personas que vienen, además de presentar el hisopado, deben hacer aislamiento de 14 días. El hisopado será una de las medidas que va a quedar. En la medida que los vuelos vienen con mayor cantidad de gente y con mayor frecuencia se nos hace imposible poder controlar que todo el mundo cumpla con el aislamiento”.

En cuanto a la apertura de la ruta 3, Chapperón afirmó que “no va a ser conveniente, mientras Rio Grande tenga circulación viral. Tenemos que tener una responsabilidad de después poder asistir todos estos casos, y seguir concientizando a la comunidad para que puedan cumplir con las medidas de aislamiento”.