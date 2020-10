Cómo se manifiesta el Covid en los niños

Como todos los días, desde el Ministerio de Salud explicaron el parte epidemiológico, pero este miércoles, la conferencia de prensa abordó la situación de los más chicos, frente al Covid.

Según la Jefa de Pediatría del Hospital Regional Río Grande, Belén Nasif, “los pacientes más chicos “están evolucionando favorablemente con síntomas leves. Hay que tener en cuenta que pueden estar afectados por otra patología que no sea Covid, por lo que siempre tienen que estar supervisados para que no aparezcan complicaciones que requieran asistencia medica”.

Nasif advirtió que “los síntomas desaparecen de 2 a 3 días, y son tos, dolor de garganta, dolor corporal, cefaleas, vómitos, dolores abdominales. Los más grandes pueden tener perdida de gusto y olfato, que a veces en los más chicos se traduce con inapetencia. Los familiares deben comunicarse al 107. Un médico pediatra debe contactarlos para hacer el seguimiento de la evolución de la enfermedad”.

Este invierno, con el confinamiento obligatorio, los niños no tuvieron las patologías frecuentes para esta época del año, como puede ser la bronquiolitis o las neumonías. Ese lugar lo ocupó el Covid.

Desde el ministerio de salud no cuentan con un porcentaje de chicos contagiados, ya que se los considera positivos a todos los que conviven con alguien con Covid, sin necesidad de llegar al hisopado.

En cuanto a las medidas de prevención, Nasif dijo que “a los menores de un año no les podemos colocar el tapabocas. Hay que tener en cuenta que siempre deben ser acompañados por un adulto que no tenga factores de riesgo, que se puedan aislar con un adulto en una habitación de la casa, que la adulta no esté embarazada, sin enfermedades cardiovasculares, epoc, diabetes, u obesidad mórbida. Que el aislamiento sea con un adulto en buenas condiciones de salud”.

Además pidió desinfectar lugares comunes, “de ser posible no compartir la mesa”.

“Se ha detectado el Covid hasta en recién nacidos con mamás positivas que han evolucionado favorablemente. Se ha limitado la asistencia presencial, se los puede asistir por teléfono, en caso de que no se pueda resolver la consulta por teléfono, se realiza una consulta presencial con un turno pautado”, informó la médica por FM Masters.