Conectividad: En Tierra del Fuego falta la unión a la red federal

Luego del anuncio de Nación de declarar a las comunicaciones tanto telefónicas, como por Internet y TV paga, como servicios esenciales, volvieron las cuestiones sobre la conectividad en la provincia.

Si bien aún restan trabajos en la fibra óptica de la provincia, el mismo día que salió el DNU 690, en el mismo boletín oficial de presidencia se anunció la ampliación de la red federal con el continente.

“Por ahora tenemos una sola empresa mayoritaria en el país, (Telefónica) eso hace que tengamos que comprarle más capacidad a la empresa”, explicó Paula Catá, titular del Ente Nacional de Comunicaciones sede Tierra del Fuego.

Con el Decreto del presidente, “lo más importante de destacar es que se está recuperando un derecho que ya estaba establecido por ley en el 2014 y que Macri lo derogó. No deberíamos haber perdido ese derecho. Se está poniendo el valor un derecho ya adquirido”, dijo Catá por Fm Del Pueblo.

Y agregó que “la pandemia expuso la necesidad de la comunicación, que ya no es un lujo. Para nosotros en particular es una necesidad muy grande contar con esta medida, porque el chico que no tiene acceso, queda absolutamente afuera del sistema. Toda esta brecha que se provocó estos años se ha puesto de manifiesto estos días”.

La funcionaria señaló que luego del decreto, desde el Estado se van a establecer mesas de dialogo con las empresas, con el objetivo de determinar un servicio básico universal, para que las personas de bajos recursos tengan asegurado una conectividad y un servicio de telefonía móvil acorde a su necesidad.

“De ahí en más se podrá acceder a algo mejor, pero esto se tiene que acordar con las empresas se acuerdo a cada zona, acá hay que hacer fuertes inversiones para mejorar la conectividad”, concluyó Catá.