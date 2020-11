Conocé los requisitos para ingresar a los aeropuertos del país

El Secretario de Protección Civil de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Daniel Facio, habló sobre las nuevas disposiciones de Nación vigentes a partir de noviembre para circular por las aerostaciones del país y señaló: “para ingresar a los aeropuertos del país hay que descargar la app Cuidar que es una declaración de autoevaluación médica y donde asume la responsabilidad de circular sin sintomatología de Covid-19”.

Y agregó: “esta es la condición que pone hoy la fuerza federal que está a cargo de la custodia de los aeropuertos y solamente permitirán ingresar a las personas que circulen con la aplicación ‘Cuidar’, que es sin cargo”.

“La aplicación emitirá una autorización y un código que permitirá a las personas desplazarse dentro de las aerostaciones. Se ha implementado en todos los aeropuertos esta condición. Hay que tener en cuenta que cuando se consulta si se desplaza en transporte público se debe poner que no, independientemente de que lo haga a través de un avión, porque eso se refiere solo a trenes, subtes y colectivos”, indicó Facio.

Y precisó: “luego hay que tener en cuenta los horarios para realizar el trámite. Debe hacerse como mínimo 4 horas antes del vuelo y como máximo 20 horas antes. En cuanto a nuestra provincia se pide además para ingresar el hisopado negativo pero no se pide para salir, aunque es posible que esto sea un requisito en la provincia de destino”.

Se recuerda que por disposición del Ministerio de Salud de la provincia, las personas que viajen hacia Tierra del Fuego AIAS deberán presentar en el Aeropuerto de origen un análisis de PCR negativo o no detectable no mayor a 72 horas o resultado IgG de anticuerpos positivos realizado dentro de los últimos 30 días. Desde noviembre no es necesario acreditar domicilio en la provincia para ingresar.