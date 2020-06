Coparticipación al municipio de Río Grande: “Hoy hay 20 días de demora y el nivel de deuda es mucho menor”, afirmó Melella

El gobernador Gustavo Melella fue consultado sobre la deuda en concepto de coparticipación, que reclaman desde el municipio de Río Grande, desde donde aseguran que ronda los $400 millones.

“Hemos achicado la cantidad de días de demora, hoy hay 20 días de demora y el nivel de deuda es mucho menor”, aseguró Melella en una entrevista por FM Aire Libre.

Y adelantó que le pedirá al ministro de Economía de la provincia que presente las transferencias realizadas hasta el momento al municipio, junto con los números.

“Es real que la coparticipación cayó, así como el ingreso de regalías y de ingreso brutos, por lo tanto, la coparticipación es mucho menor”, afirmó el gobernador.

“Cuando nosotros estábamos en el municipio nos debían y al municipio de Ushuaia les daban hasta subsidios no reintegrables, había una intencionalidad. De 50 días que había de demora, hoy estamos en 20 días”, señaló Melella.

El gobernador también se refirió a los debates en comisión sobre el proyecto que crea la empresa estatal de hidrocarburos en la provincia, y relató que, antes de asumir en la gobernación, “lo hablé con los trabajadores, con legisladores nuestros y de la oposición, y con distintos referentes políticos. Una cuestión es la discusión mediática y otra la que se da en una mesa de trabajo”.

“Los proyectos no se pueden tratar sobre tablas, eso lo hacía el gobierno anterior. Nosotros no lo hacemos sobre tablas, no lo podemos hacer, no tenemos los votos, tenemos seis”, dijo.

Y consideró que los legisladores “pueden estar de acuerdo o no con los proyectos, pero esta bueno que se discuta, porque nadie los obliga a que los voten. Con la ley de Emergencia hubo discusión, aportaron el Partido Verde y el PJ y terminaron votándolo todos, hubo discusión. Lo mismo con la empresa de hidrocarburos”.

En cuanto a la relación del gobierno con la oposición, para Melella “con ellos hay trabajo y hay discusión. Después, lo que algunos digan en los medios, correrá por su cuenta, pero los presidentes de los bloques se sientan y se discute, hay trabajo, estamos obligados a discutir”.

Además, habló sobre la relación del gobierno con la Cooperativa Eléctrica, desde donde opinaron que el proyecto Terra Ignis “es una aventura del Gobierno”:

“Cuando se creó la empresa municipal, durante la gestión de Martín, también se habló de la introducción de energía y la Cooperativa no dijo nada. Se trata de las atribuciones que tiene el estado provincial, pero eso no significa que se le vaya a quitar el contrato a la Cooperativa”, dijo Melella.

Y agregó que “hoy hay un control en lo que hace la Cooperativa, sihacen las cosas bien, no van a tener problemas. No tienen por qué estar nerviosos. Los trabajadores tienen que estar totalmente tranquilos, les han dicho a los trabajadores que se van a quedar sin trabajo”.

“La provincia mira como están funcionando, lo mismo con la DPE, tenemos el rol de supervisar, ellos tienen un contrato con la provincia”, afirmó.

El gobernador fue consultado sobre el reclamo de los Bomberos, que se hicieron presentes esta semana, pidiendo el pago de una vieja deuda del Gobierno y en contra de la fiscalización de las cuentas que el mismo Gobierno quiere aplicar en el sector:

“Algunos cuarteles tienen deuda vieja y no pueden rendir los subsidios, se les ha pedido una reglamentación de cómo rendirlos y a algunos no les gusta”, dijo Melella.

Y señaló que “la plata no alcanza, ha caído la recaudación y se va distribuyendo de la mejor manera posible. Pero tiene que haber transparencia en la rendición. No había un mecanismo claro que les dé tranquilidad a ellos también”.

Según el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Pascual Lombardo, la resolución nacional que pretende aplicarla provincia “es inaplicable en Tierra del Fuego, y para Melella, “si no es esa, será otra, pero el problema es que algunos no quieren que los controlen”.

Ayer se presentaron los primeros respiradores artificiales fabricados en la provincia por el grupo Mirgor. “Los insumos para hacer los respiradores, que llevan más de 500 partes, más del 50% se producen acá”, dijo al respecto el Gobernador.

El tema abre otro costado de la discusión para prorrogar el subrégimen industrial, que vence en 2023, y para el cual, este tipo de fabricaciones aporta una posibilidad más de desarrollo industrial local.

“Tenemos una posición clara que el subrégimen tiene que seguir y así se comprometió el gobierno nacional, y por lo que venimos trabajando con Matías Kulfas, en la extensión. Se venía trabajando bien hasta la pandemia”, afirmó Melella. Y adelantó que la próxima semana habrá más encuentros con Matías Kulfas para tratar temas relacionados con lo productivo.

“Seguramente no será una extensión hasta el 2070, pero vamos a tener la extensión”, concluyó.