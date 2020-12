Covid: La mitad de la población fueguina ya se habría contagiado

La ministra de Salud, Judith Di Giglio, analizó la situación epidemiológica de la provincia, según la cual Río Grande presenta una curva descendente en la cantidad de casos positivos.

“Tuvimos un muy buen número de testeos y no tuvimos falta de insumos. Hemos testado gran parte de la población, sobretodo en Río Grande, entonces nuestros números se acercan a lo real por eso se estima que por un paciente infectado de 1 a 7 el sistema de salud no detectó contagio porque son asintomáticos, no presentaron síntomas o no consultaron”, dijo Di Giglio por FM Masters.

Y ejemplificó que “pensando en 1 a 3 entonces, si tenemos por ejemplo 15 mil casos en la ciudad de Río Grande podemos decir que 45 mil hayan tenido la enfermedad”.