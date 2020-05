Cuáles son las actividades que podrían quedar exentas en la provincia y que no están contempladas en el DNU

La ministra de salud, Judith DiGiglio, dijo que “se va a flexibilizar la cuarentena para determinados sectores”, pero que la cuarentena continúa, y “las personas con algún factor de riesgo y las personas mayores no van a poder circular”.

“Es muy importante la prevención y todos tenemos que ser responsables. Tenemos la costumbre del mate que todos compartimos y aconsejamos no compartirlo, además hay que mantener la distancia social de dos metros, son conductas para evitar que el virus se transmita”, advirtió la ministra por Radio Provincia Ushuaia.

Si bien a nivel nacional se está aplanando la curva, y en la provincia ya van dos días consecutivos sin ningún caso positivo, se ha preparado un sistema sanitario para recibir la mayor cantidad posible de casos.

“Eso no quiere decir que el sistema sanitario no vaya a colapsar. Triplicamos el número de camas en Ushuaia, en conjunto con el municipio que puso a disposición el Cochocho Vargas, y ahora estamos terminando la colocación de oxígeno. Ojalá no tengamos que usarlo. Finalizado el Cochocho no vamos a realizar más obras relacionadas con el Coronavirus”, informó DiGiglio.

“El ex Casino forma parte del plan de contingencia, pero las obras que se iban a hacer ahí como la instalación de gas, no se van a hacer, la idea era acondicionarlo en el caso que se necesite, pero no hubo una gran inversión de fondo”, afirmó la médica.

La ministra se refirió al Comité Operativo de Emergencia, COE, que desde varios sectores manifestaron que no fueron convocados a la hora de tomar decisiones.

“El comité es técnico, donde se delinean protocolos sanitarios y hospitalarios. Luego existe un comité extendido donde participan las fuerzas públicas, los municipios y las cámaras de comercio. Durante un periodo se realizaron reuniones con ellos”, explicó Di Giglio.

Y agregó: “Luego nosotros mantenemos reuniones con legisladores, y los municipios. Ayer participó el equipo de salud del intendente de Ushuaia, porque la semana próxima la nación va a realizar otro decreto de continuidad del aislamiento, y antes del viernes necesitamos presentar las actividades que vamos a liberar en Ushuaia”.

“Tenemos prevista la apertura para la actividad de los licenciados de la salud, de las peluquerías, de la justicia, y de las inmobiliarias, entre otras, para ir flexibilizando de manera paulatina. Son actividades que no están contempladas en el DNU actual y necesitamos autorización”, aseguró.

“Las caminatas y la industria están contempladas en el DNU. Fueron 11 actividades, que nosotros fuimos abriendo de a poco, porque la autoridad máxima sanitaria en la provincia es el sistema de salud provincial, con una autorización del ministerio de salud de la Nación”, dijo la ministra.

“El decreto nacional salió el domingo y el lunes muchas personas estaban corriendo. Fue algo que confundió la sociedad. Por eso nosotros hablamos con los municipios ese mismo día, solicitamos colaboración para controlar las plazas, y poder comunicar como iban a ser las salidas. Nos quedan pocos días de sol y la gente tiene la necesidad de salir, pero salir a caminar no es salir a tomar mate a la casa del vecino”, aclaró.

Y aseguró que hubo dos reuniones con legisladores, donde se presentaron informes de lo actuado desde el área de salud. “Con los legisladores estuvimos charlando dos horas, luego se les hizo llegar el informe por mail y luego no participaron todos los legisladores sino los presidentes de cada bloque donde se presentó la situación de la provincia”.