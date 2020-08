Desde ENACOM advierten sobre la contratación de proveedores ilegales de Internet

Ante el aumento de la demanda de servicio de internet, comenzaron a aparecer distintas firmas que ofrecen “un mejor servicio”, pero muchas de ellas no tendrían autorizadas la licencia para hacerlo.

Se trata de “empresas” o particulares que revenden el servicio, una maniobra ilegal, ya que la supuesta empresa tiene que estar autorizada con una licencia.

En la página de ENACOM se puede acceder a un listado de licenciatarios TIC, con el nombre de la supuesta empresa prestadora y el CUIT.

“Si me están facturando un servicio yo me puedo fijar si tienen el CUIT. Se inicia la denuncia y tenemos que intimar a la empresa que deje de prestar el servicio, es una falta muy grave”, dijo Paula Catá, delegada en Tierra del Fuego del Ente Nacional de Comunicaciones.

Según Catá, aquí radica la importancia de la denuncia del usuario, “que presente la facturación para comprobar si el licenciatario está trabajando y no le corresponde, el usuario es el que genera esta acción. Eso genera un precedente para que de allí en más se pueda avanzar en la legislación”.

Con respecto a los reclamos por la mala calidad del servicio de algunas proveedoras de internet, sobre todo el Río Grande, Catá afirmó que “la única prestataria mayoritaria es Telefónica y todas las empresas le deben comprar a telefónica”.

“En este caso, respecto a la situación donde ha habido un consumo masivo de internet, Telefónica ya no tiene más para vender como mayorista, llegaron a un tope donde lo que ofrecieron no lo han podido cumplir. Y si quieren comprar más, es imposible, es un cuello de botella”, agregó.

Y explicó que la pronta solución vendría de la mano de la finalización de la obra de la fibra óptica, denominada técnicamente “iluminación”. Esto permitiría una conexión con el continente y el doble de capacidad para la empresa prestadora mayoritaria puede ofrecer el doble de amplitud de la que puede.

“De lo que tiene ahora, Telefónica sería más del doble, pero las obras no son rápidas. En su momento se veía el trabajo en la ruta 3, faltan hacer dos etapas más. La obra de “iluminar” la fibra es de una gran magnitud, no es fácil, sé que están trabajando, pero no es algo de una demora mayor a un año”, dijo Catá por Fm Masters.

“En este momento tenemos 11 empresas en Tierra del Fuego, cada una de ellas, para proveer de internet a los vecinos, tiene que hacer trabajos estructurales. Una empresa local tiene, hace rato, la intención de ir a la Margen sur, pero está esperando la autorización del municipio para las obras”, señaló.

Para hacer denuncias sobre irregularidades en el servicio de internet, los usuarios pueden escribir un mail a [email protected] o bien se puede ingresar a la plataforma nacional TAD (Trámites a Distancia) donde se puede volcar el reclamo.