Desde Gobierno descartan solicitar un PCR para el ingreso a la provincia

Así lo afirmó la Ministra de Gobierno, Adriana Chapperón. Si bien están vigentes los controles en los aeropuertos, se toma la temperatura, pero no se pide el PCR:

“Es muy costoso y complicado, hoy no tenemos necesidad de pedirlo, sí se sigue testeando, con pruebas para epidemiología, son estudios poblacionales”, dijo Chapperón por FM Masters.

La Ministra también se refirió a lo sucedido el sábado, cuando la Vuelta a la Tierra del Fuego corrió riesgo de ser suspendida, debido a la gran cantidad de público asistente, sin barbijos y sin respetar el distanciamiento físico.

“Las imágenes hablaban por si solas. Nadie puede manejar 7000 personas que se mueven de un lado a otro, sin tapabocas y una al lado de la otra. Se tuvo en cuenta todo lo que los corredores le habían puesto a eso, se llegó a un acuerdo. El domingo se pudo trabajar porque ellos mismos pedían que los dejen correr”, señaló.

Y agregó: “Los excombatientes decidieron suspender la vigilia, con muy buen criterio, pensando en que se escapaba de las manos. Uno los puede acompañar, pero no necesitamos estar en la plaza 2 de abril, porque a la gente le cuesta mucho cumplir, lo ves en el supermercado, es una conciencia individual, hay gente que no le importa”.

“Puedo cuestionar que este virus no existe, pero no puedo llevarme por delante el derecho del otro. No existe la posibilidad de que el estado haga lo que nosotros como individuos no podemos hacer”, afirmó.

Según la Ministra, desde Gobierno se analizan nuevas restricciones a las actividades de riesgo, “estamos tratando de generar el menor daño posible, no solo económico sino mental, porque todos venimos golpeados por la pandemia, pero apelamos a la responsabilidad”, consideró.

Las primeras medidas apuntarían a las restricciones horarias en lugares cerrados de circulación pública, y enfocadas a las actividades de grupo, como los deportes, y lugares como los gimnasios y bares.

“Volvemos a pedirles a los comerciantes que extremen las medidas, que hagan cumplir los protocolos, que son los mismos, pero es probable que tengamos que retroceder en cuanto al número de personas que se pueden autorizar en estos lugares”, dijo.

En cuanto a los testeos, Chapperón explicó que “las personas que ya tiene un positivo con los antígenos, no hace falta que se hagan el PCR, pero las personas que tienen síntomas y el antígeno les da negativo, se les hace un PCR”.

Mañana va a haber una reunión del COE y se darán a conocer las medidas.