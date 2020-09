Desde Gobierno le van a pedir a Kulfas que reincorpore a los celulares al programa Ahora 12

Así lo afirmó la Ministra de Producción de la provincia, Sonia Castiglione, luego de que este lunes, Nación haya publicado el nuevo programa de financiación para la compra de bienes de consumo, pero sin los celulares.

“Tuve comunicación con la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en la que le pedí que me explicara cuál era el argumento, ante la posible repercusión en la producción de celulares de Tierra Del Fuego. Y me explicó que la intención es dinamizar a otros sectores de la economía, como algunos servicios que no estaban incluidos en el programa”, dijo Castiglione por FM Masters.

Y agregó que “el programa tiene limitaciones presupuestarias y de recursos en general, con lo cual tuvieron que sacar algunos productos para poder darle lugar a otros, esto me lo dijo la secretaria, pero están absolutamente abiertos a la posibilidad de que se puedan volver a incorporar”.

“El Gobernador Gustavo Melella nos ha indicado hacer esta solicitud formal al Ministro de Producción Matías Kulfas y esto será enviado hoy. Vamos a estar enviando una solicitud para que se reconsidere esta decisión. Y para explicarles un poco el contexto y las inversiones que han hecho algunas empresas para poder producir un número importante de celulares y de modelos nuevo. Hay que entender la situación, pero claramente tenemos que defender la industria en Tierra Del Fuego y los puestos de trabajo, porque puede llegar a repercutir en la producción”, afirmó la Ministra.