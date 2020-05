Desde la OSEF esperan una decisión política “sobre qué destino se le piensa dar a la obra social”

La Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge emitió una nota a la obra social estatal, donde advirtieron sobre el corte de las prestaciones por falta de pago.

Luego, las directoras de la OSEF le enviaron una nota al gobernador Gustavo Melella, donde reclaman una “decisión política” en torno a la presidencia de la institución.

“Hay una sensación muy grande de incertidumbre para los afiliados, porque hay muchas prestaciones que no se brindan en otros lugares y es una fuerte crítica que hacemos los trabajadores del Estado hacia la salud pública”, dijo Soledad De Fabio, Directora de la OSEF por los activos, en FM Masters.

“Si nos van a quedar un montón de afiliados sin atención porque la asociación de profesionales reclama una deuda, hay que dialogar con ellos”, pidió De Fabio.

Según De Fabio, “la deuda es grande, de alrededor de 10 millones de pesos en total, y tenemos que definir si se le puede pagar esta semana. El vicepresidente me dijo que no había tenido comunicación con la asociación, desconocemos si lo tuvo la presidente, pero hay que encontrar una solución inmediata”.

“Esto trascendió el fin de semana y hoy espero que estarán trabajando al menos el vicepresidente con el equipo económico para ver qué dinero hay y qué se puede saldar en lo inmediato. Hay que llegar a un acuerdo si no se pueden pagar los cuatro meses de deuda hoy, al menos pagar dos para que puedan levantar el corte de servicio”, afirmó.

“Ya en enero arrancamos complicados, porque fuimos ninguneados en la toma de decisiones. Nos pusimos a disposición de la presidenta y del vice, porque hay que hacer funcionar este gran mecanismo. Hace tiempo las prestaciones están complicadas, también la farmacia. Cuando asumimos la presidente renunció, esa renuncia no fue aceptada, luego renunció el vicepresidente y asumió su reemplazo, y otra vez está la decisión de la presidente de renunciar de nuevo”, señaló De Fabio.

Y detalló que en la nota enviada a Melella le piden “se expida sobre qué destino se le piensa dar a la obra social, cuál es la decisión política del Ejecutivo, para saber cómo vamos a trabajar quienes representamos a los trabajadores. Son muchos los afiliados directos e indirectos, teniendo en cuenta que hay 22 mil empleados públicos, 7 mil jubilados, más sus familias. Hay deudas de la farmacia, con los médicos, con proveedores, por insumos ortopédicos, de oxigenoterapia para internación domiciliaria”.

“Hoy vivimos en un estado de incertidumbre, porque la renuncia anunciada no sirve como tal mientras Milstein esté usufructuando el cargo, y no sirve no tomar decisiones porque ya se va. El que se ha puesto la mochila es el vicepresidente, aguardando la decisión del gobernador sobre la aceptación de la renuncia, pero necesitamos ponernos a trabajar los cuatro, las dos vocales y los dos representantes del Ejecutivo, que tienen la voz mandante y siempre ganan por el doble voto de presidencia”, relató la vocal.

Y agregó: “Tenemos que resolver las deudas y buscar alternativas para los pagos. Está faltando voluntad política para definir un rumbo y que los funcionarios del Ejecutivo puedan tomar decisiones respaldadas por el gobierno y las vocales”.