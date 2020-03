Deseamos ponerle FIN a esta Psicosis de compra.

Desde el Supermercado La Anónima se descartó que hubiera desabastecimiento, pero si indicaron que por el exceso de gente y compras por momentos las góndolas estén vacías, no se alcanza a reponer. Esperamos que la “psicosis” de compras termine esta semana, queremos tranquilizar a la “Garantizo que tenemos un muy buen stock de mercadería”, dijo el Gerente Regional.

Fossat, atribuyó al exceso de compras la falta de mercadería en algunas góndolas, y se suma la licencia a casi la mitad del personal, que complica la reposición, pero el depósito está bien abastecido. Estimó que “esta psicosis va a terminar en dos o tres días”, porque la gente se ha abastecido por demás. El único faltante hoy es alcohol en gel, pero está en viaje y en breve se pondrá a la venta. Se decidió proteger a las cajeras con una mampara, y marcar una distancia de un metro y medio de la caja para la cola. Además hay un horario especial para mayores de 60 años y se trabaja para establecer un servicio de delivery.

El gerente regional aseguró que hay stock de mercadería suficiente en el depósito, ante rumores de faltantes y versiones de que se estaba escondiendo mercadería, como el alcohol en gel. “Yo garantizo que tenemos un muy buen stock de mercadería. El depósito nuestro es muy grande y está bien preparado con mercadería. Hoy no hay alcohol en gel, pero tengo en viaje y cuando llegue lo repondremos. Ahí sí tendremos una venta más medida, de a una o dos unidades”, adelantó por Radio Provincia, ante un faltante que atribuye al exceso de compras de estos elementos.

“Yo los invitaría a que vayan a comprar al depósito, si pudiese, porque no tenemos y no hay restricción ni especulación con este producto. Estoy poniendo todo el alcohol en gel a la venta y he quedado con algunos tarritos para consumo de los empleados. Yo no gano nada guardando el producto, y va todo a la venta”, dijo.

Seguridad para cajeros: Además, informó que los cajeros van a estar detrás de una mampara y “ya lo estamos colocando. En las cajas hay un acrílico y, para protección de la cajera, que es una persona muy expuesta, hemos puesto uno más alto para que la gente tenga el contacto normal, como en un banco, pero queremos proteger a la cajera porque en el contacto normal o cuando uno habla, exhala gotitas. Aparte va a tener alcohol en gel para cada producto que toca. La mampara está para el contacto con el cliente”, indicó.

También se busca evitar el intercambio de billetes, por ser factor de contagio. “Estamos promoviendo el pago con medios electrónicos, para que no paguen con billetes, que es transmisor. Hemos hecho una marca en el piso para que el cliente guarde una distancia de un metro y medio de las cajas, pero la gente no hace caso y pasa la barrera. Está marcada la indicación pero es dificilísimo”, expresó.

Con la mitad de personal: Respecto de algunas demoras de atención y deposición, explicó que “nosotros en cada sucursal tenemos muchas personas que están en riesgo, hemos licenciado a toda la gente de 60 años para arriba y a todos los que tienen una patología de las que están con restricción. Eso hace que muchos locales nuestros tengan reducido el plantel hasta el 50%, por eso la atención y la reposición se vea reducida”.

“Nos piden que pongamos más cajeras, pero no hay, porque son seres humanos como cualquiera y también tenemos problemas. Tengo locales donde el gerente, el gerente de ventas y el tercero en el cargo están los tres licenciados, y tenemos que estar cubriendo de un lado a otro. Esta situación le pasa a todos los comercios”, afirmó.

“Hemos implementado, a pedido de las autoridades, un horario especial para mayores de 60 años, de 8 a 9 de la mañana. Esto se implementó a partir de ayer, se mantiene la caja con prioridad para embarazadas, pero se sugiere que no vengan y hemos licenciado también a nuestro personal embarazado”, informó.

La posibilidad de extender el horario de atención quedó descartada “porque no hay gente para cubrir esto.

El staff de cada local está al 50% y, para que haya menos gente en los salones, hemos cambiado nuestros horarios de reposición. Los repositores los mandamos a la noche para que la gente encuentre la mercadería al día siguiente y no quede dando vueltas en el salón”, apuntó.

Restricciones de compra: Ante la reacción de varios vecinos que han hecho compras compulsivas, dio a conocer restricciones de compra que fueron establecidas. “Nosotros siempre ponemos que algunos productos son para consumo familiar, así no haya una pandemia, pero desde esta semana se reforzó poniendo en varias familias de productos que no se pueden llevar más de dos unidades. Eso se controla en caja y hemos llegado a serios conflictos con muchos clientes. También está el que se lleva dos pero entra quince veces. Si no hay solidaridad, hay un montón de vías para evadir estas medidas”, lamentó.

“Aparte, la gente que cargaba dos changos, no va a venir mañana a cargar dos changos más, porque va a consumir lo mismo que consume en el mes. Esta psicosis en dos o tres días va a comenzar a normalizarse, porque la gente ya está cargada. Se ha visto gente que se llevaba 25 yogures, que se le van a vencer”, citó como ejemplo de la compra desenfrenada de los últimos días.

La posibilidad de delivery todavía no está implementada, pero sí en estudio. “Hace 15 años teníamos envío a domicilio, pero después hubo restricciones desde lo administrativo. Antes cobrábamos hasta por vía telefónica pero hoy no se puede y hay que tener un posnet especial para cobrar en domicilio. Hoy no lo podemos hacer pero está pensado y se está desarrollando en algunos lugares de La Anónima para poder implementarlo, pero todavía no está instalado”, concluyó.