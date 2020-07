Di Giglio: “Hay que respetar la privacidad y los derechos de los pacientes”

La ministra de Salud de la Provincia, Judith Di Giglio, advirtió que “no es momento para alarmarse” y recordó que los 2 pacientes que dieron positivo en Río Grande “no han cometido ningún delito, son pacientes y hay que respetar la privacidad y sus derechos”.

Estos últimos días, sobre todo en redes sociales, se vieron manifestaciones dedicadas a la estigmatización de las personas que dieron positivo de Covid-19. Cuando desde los organismos oficiales se hace un llamado permanente a la población para que no se publiquen datos personales de los afectados por la enfermedad.

En la ciudad, el centro deportivo donde trabaja uno de los pacientes, decidió cerrar sus puertas hasta el lunes, como medida de prevención. El Concejo Deliberante, ante los rumores sobre un caso positivo, también cerró sus puertas durante el día de hoy.

En Tolhuin, la Feria de Artesanos que estaba programa para este fin de semana, se suspendió.

“No hay explicación epidemiológica para esa decisión”, dijo la ministra de Salud, por Fm Del Pueblo. Y se refirió al cierre del Concejo: “no sabemos por qué, porque se había aislado a algunas personas, pero son decisiones que toma cada institución”.

“Cuando tengamos un caso positivo siempre van a ver que aislamos a muchas personas. Porque al haber flexibilización de actividades hay más contacto entre las personas”, aseguró la ministra.

Ayer se realizaron más de 20 hisopados en Río Grande, sólo a los casos sospechosos, ya sea porque presentan síntomas o porque forman parte de una investigación epidemiológica.

“Cuando creemos que es conveniente cerrar un lugar, lo decimos, simplemente lo que hacemos es aislar a algunas personas”, explicó Di Giglio.

En cuanto a la situación del niño de Río Grande que fue derivado a Buenos Aires y dio positivo, todavía se están haciendo los estudios en conjunto con el sanatorio donde está internado, para averiguar el nexo epidemiológico, y se aguardan los resultados de los estudios efectuados a su papá.

“En base a los diferentes contactos, se van aislando los contactos estrechos a modo de prevención”, dijo la ministra.

Y reiteró que no se va a volver atrás con la cuarentena estricta. “La medida de protección más eficaz es el distanciamiento de 2 metros con la persona que tengo más cerca. Hay que respetar los protocolos en cada lugar. He visto personas que se enojan porque no lo dejan entrar a un comercio si no tienen barbijo”.