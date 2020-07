Di Giglio: “Para retroceder en la flexibilización debemos tener una situación epidemiológica complicada”

Así lo afirmó la ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, al ser consultada por la posibilidad de volver atrás con la cuarentena, luego de los últimos casos positivos de Covod-19 que aparecieron en los últimos días.

“Para retroceder en la flexibilización debemos tener una situación epidemiológica complicada. Con presencia de casos esporádicos, vamos a seguir de la misma manera. Lo del buque es excepcional, porque no son casos originados en la provincia”, dijo la ministra por Fm Aire Libre.

Ayer se realizaron los 63 exámenes clínicos a los pasajeros del buque pesquero en el puerto de Ushuaia y se les informó sobre los resultados. 57 dieron positivo y permanecen aislados en el buque, custodiados por Prefectura. La mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves.El ingreso y egreso al puerto está prohibido, y es sólo para personal autorizado.

Pero el protocolo se activó el sábado por 7 pacientes, de los cuales dos fueron internados en clínica médica.

“La empresa envió la lista de las personas y ninguno tiene residencia en Ushuaia. Hay uno que hay que hay que corroborar porque puede que su domicilio no esté actualizado”, informó Di Giglio.

Y explicó que “el barco navega en aguas nacionales, todo el protocolo lo trabaja el puerto en conjunto con salud de la provincia y sanidad nacional de fronteras. Trabajamos en equipo con el responsable de fronteras en la provincia y toda persona tiene que estar registrado en sanidad de provincia”.

Según la ministra, “antes de subir al barco se les hizo hisopado que dio negativo. Hicieron 14 días de cuarentena en un hotel en Ushuaia y estuvieron 35 días en alta mar. Según prefectura no tuvieron contacto con ningún puerto porque debería haber un registro”.

Además, informó que ayer, la provincia adquirió test serológicos, que buscarán anticuerpos en estos pacientes, lo que determinaría cuántos días llevan infectados.

“Con eso vamos a hacer una línea de tiempo y esa es la investigación que está realizando el área de infectología. Además estamos realizando ayuda humanitaria al buque”, agregó Di Giglio.

En cuanto a las directivas que envía el Ministerio de Salud de Nación, Di Giglio dijo que “nos han dicho que deben permanecer en el buque y pensábamos que había que dividir a los negativos, la empresa puso a disposición un hotel para poder alojarlos, pero viendo esta situación permanecerán en el buque. Veremos que sucede con las dos personas que dieron negativo, pero quizá lo han tenido y ya se han curado. Con eso datos podemos ver quiénes son las primeras personas que se han contagiado. Se está investigando por parte de la empresa y de prefectura”.

A bordo del buque iba un médico de 63 años, que ahora permanece internado en el hospital por ser de riesgo. El paciente expresó que hacía 10 días que presentaba síntomas, pero en otra oportunidad aseguró que hacía 12 días que presentaba un cuadro febril.

“En el interrogatorio a cada persona, dijeron que no han tenido contacto con ningún barco ni con ninguna persona”, relató la ministra.

Di Giglio fue consultada por la calidad de los controles que se aplican en el aeropuerto de Ushuaia y en las fronteras, y aseguró que “son unos de los más estrictos del país”.

“Si existiría un control, como el hisopado para todas las personas, se podría pedir, pero es desaconsejado desde Nación, porque se saturan los laboratorios, y el hisopado sirve para personas que tienen síntomas. No existe un examen o un estudio de diagnóstico que podamos realizar que nos garantice que estas personas no están enfermas, si existiese no existiría la pandemia. No existe ningún control que garantice que una persona que ingresa no esté enferma”, agregó.

Y aclaró que “tenemos para muchos meses con esto. Suceden encuentros familiares de más personas, hay comercios que cumplen el protocolo y otros que no”.

“El 17 de junio comienza la flexibilización en Buenos Aires con un promedio de 1000 casos por día. El fin de la cuarentena fue preparar el sistema sanitario y evitar su colapso. Ahora tenemos que controlar los casos que se van presentando. Pero no tenemos por qué volver para atrás”, concluyó.