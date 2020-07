Disconformidad en pasajeros del vuelo humanitario de este lunes

Por Silvana Minué.-

Si bien se había dispuesto que los pasajeros fueron trasladados a establecimientos hoteleros para cumplimentar los 14 días de aislamiento obligatorio, el operativo trajo un sin sabor en algunos de ellos.

Una pasajera contó a TIEMPO FUEGUINO cómo vivió toda la movida para encontrar un hospedaje al enterarse de que debía costear su propio alojamiento. “Me entere ayer tarde cuando alguien me comunicó la medida cuando fue publicada. Anteriormente yo habia pedido autorizacio por mi viaje a Casa Tierra del Fuego, pero este ente no me trasmitió nada de esto”, indicó .

“Yo no puedo pagar 20 mil o 30 mil pesos un hotel cuando vivo en un departamento sola para hacer la cuarentena”, explicó la situación. “Al llegar al aeropuerto, nos hicieron recuperar el equipaje, el testeo de los olores, escanear los equipajes. Hicimos la declaración jurada, donde debiamos especificar el domicilio. Un trabajador de salud me dijo; antes de subir a la combi, que me quede traquila que me quedaria en el domicilio donde declare, deje mis datos, los policias nos acompañaban. En la combi, el chofer estaba expuesto, solo tenia un barbijo, no tenia nada que separe de los pasajeros. A todos los que subimos se nos dijo que ibamos a ir a nuestros domicilios, luego dieron que deberiamos ir a un Hotel”, indicó.

“Dimos vuelta, en cada hotel, luego tomamos frio esperando que abra el hotel, donde no había lugar para todos y ¿adonde fueron los que no tenian lugar?a su casa” contó la vecina.

“Ahora estoy en un hotel sin comer nada, teniendo mi casa con los resguardos sanitarios porque soy una ciudadana responsable. Hasta ahora no cheaquearon mi salud. No hay un coordinador o algun contacto. Esta es la situaciónque estoy viviendo”,sentenció.

“Habia escenas de gente angustiada, deseseperadas de otros pasajeros que no podian costear algún hotel”, aseguró sobre la situación vivida ayer.

¿Porque el estado debe pagarme el hotel?, ¿porque paso hambre o frio si tengo mi casa?, ¿porque el estado gasta este dinero en mi si puedo quedarme en mi casa?, finalizó la vecina.