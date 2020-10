El BTF participa de la campaña nacional de ciberseguridad

El Banco de Tierra del Fuego junto a los bancos públicos, privados, de capital nacional e internacional con operaciones en el país, lanzaron una campaña conjunta para que sus clientes se cuiden de las estafas.

La campaña busca advertir a todos los usuarios de servicios financieros sobre las nuevas modalidades delictivas y ofrecer consejos para operar tranquilamente a través de los canales electrónicos bancarios, tiene una duración de 3 semanas y es difundida por los medios tradicionales y digitales de comunicación.

La misma, es impulsada por más de 35 bancos y las Asociaciones que los agrupan: la de Bancos de la Argentina (ABA), la de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la de la Banca Especializada (ABE) y la de Bancos Argentinos (ADEBA).

El Banco de Tierra del Fuego, en su rol de banco público provincial, es parte de esta campaña de difusión que alerta a toda la población sobre diversas estafas, que se han incrementado a partir de la pandemia COVID 19 y el uso de los canales electrónicos. Durante la iniciativa se difundirán mensajes simples que refuercen estas advertencias buscando llegar a toda la población de la Provincia.

En esta línea, el BTF recuerda los principales consejos de seguridad que aplican para la operatoria en cualquier entidad financiera:

Desconfiar de las llamadas telefónicas que te solicitan datos bancarios para recibir un premio.

Sospechar de los correos electrónicos que contienen enlaces y que te solicitan actualizar datos de tus cuentas, tarjetas o información personal.

No ingresar al banco por medio de direcciones o links que se reciban por e-mail.

Nunca enviar información sensible por correo electrónico o medio físico.

Las claves PIN, PIL y Token son personales e intransferibles, solo quien tenga estos datos podrá operar con las cuentas bancarias.

El Banco nunca solicitará por teléfono o mail que se compartan estas informaciones que son intransferibles y necesarias para poder operar.

Si el mensaje que recibe por redes sociales, teléfono o correo electrónico le genera dudas, no responda por ese medio; consulte los sitios oficiales de las entidades.

Los clientes pueden encontrar más consejos e información relacionada, en el sitio web institucional www.btf.com.ar